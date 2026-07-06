पुणे

Route Alert : तुकाराम महाराज पालखीपूर्वी पुणे-सोलापूर महामार्गाची दयनीय अवस्था; दोन दिवसांत दुरुस्ती न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

तुकाराम महाराजांच्या पालखीपूर्वी पुणे-सोलापूर महामार्ग दुरवस्थेत; वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह, दोन दिवसांत कामे न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
Warakaris and motorists are facing difficulties due to potholes, waterlogging and poor road conditions on the Palkhi route.

Warakaris and motorists are facing difficulties due to potholes, waterlogging and poor road conditions on the Palkhi route.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर : जगद्गुरू संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्याला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना पुणे-सोलापूर महामार्गाची अत्यंत दयनीय अवस्था कायम असल्याने वारकरी, वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. महामार्गाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडेटं गेल्यानंतरही पालखी मार्गाच्या दुरुस्तीबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने हवेली पंचायत समितीचे सभापती युवराज हिरामण काकडे यांनी प्रशासनाला दोन दिवसांचा अल्टिमेटम देत, कामे पूर्ण न झाल्यास लोकप्रतिनिधी व नागरिकांसह तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.

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