Palladium India: पॅलेडिअम इंडिया’ला ‘प्लॅटिनम’ श्रेणी प्रदान

CEO Amit Kumar Singh on the Milestone Achievement: पॅलेडिअम इंडियाला ‘कन्सल्टन्सी डॉट इन’कडून देशातील सर्वोत्तम सल्लागार संस्थांपैकी एक म्हणून ‘प्लॅटिनम’ श्रेणीचा मान मिळाला आहे. देशभरातील विकासात्मक, आपत्ती व्यवस्थापन, वन आणि उद्योजकता क्षेत्रातील त्यांच्या प्रकल्पांमुळे लाखो लोकांना फायदा झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘पॅलेडिअम इंडिया’ला ‘कन्सल्टन्सी डॉट इन’तर्फे देशातील सर्वोत्तम सल्लागार संस्थांमध्ये ‘प्लॅटिनम’ श्रेणी प्रदान करण्यात आली आहे. ‘पॅलेडिअम इंडिया’ची ‘एपी ग्लोबाले’बरोबर भागीदारी असून, देशातील मोठ्या विकासात्मक प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत त्यांचा सहभाग आहे.

