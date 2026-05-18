पाचगणी : पाचगणी पोलिसांची धडक कारवाई: अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून अत्याचार करणाऱ्या नराधमास २४ तासांत बेड्या!

​पाचगणी, ता. १८ : लग्नाचे आमिष दाखवून तालुक्यातील एका अल्पवयीन मुलीच्या अपहरण व अत्याचारप्रकरणी पाचगणी पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. विभास सुतार (वय २०) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. पोलिसांनी पीडित मुलीची सुटका करून तिला पालकांच्या स्वाधीन केले आहे.
पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, तालुक्यातील एका अल्पवयीन मुलीला २१ एप्रिल २०२६ रोजी सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास संशयिताने लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून नेले होते. याबाबत मुलीच्या पालकांनी पाचगणी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीवरून ​तपासादरम्यान पोलिसांनी छापा टाकून पीडित मुलीची सुटका केली आणि संशयिताला ताब्यात घेतले. संशयितावर पोक्सोअंतर्गत गुन्हा नोंद करून अटक करण्यात आली आहे. संशयिताची न्यायालयाने पोलिस कोठडीत रवानगी केली आहे.
