Baramati Sugarcane Farming: पणदरेत ‘ऊस शेतीची नवी दिशा’ परिसंवादाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; एकरी १०० टन ऊस उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शक दिशा

माळेगाव : पणदरे (ता. बारामती) येथे 'ऊस शेतीची नवी दिशा' अभियानांतर्गत आयोजित करण्यात आलेला ऊस पिक परिसंवाद ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरला. आगामी ऊस लागवडीचे नियोजन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि एकरी १०० टन ऊस उत्पादनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या परिसंवादातून शेतकऱ्यांना उपयुक्त माहिती मिळाली..गन्ना मास्टर अँग्रो इंडस्ट्रीज आणि पणदरे पंचक्रोशी शेतकरी मंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या परिसंवादाचे उद्घाटन माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष अॅड. केशवराव जगताप आणि गन्ना मास्टर अँग्रो इंडस्ट्रीजचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अंकुश चोरमले यांच्या हस्ते झाले..यावेळी मार्गदर्शन करताना अॅड. जगताप म्हणाले, ''गन्ना मास्टर अँग्रो इंडस्ट्रीज व पणदरे पंचक्रोशी शेतकरी मंडळाने राबविलेल्या विविध उपक्रमांमुळे परिसरात एकरी १०० टनांहून अधिक ऊस उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या शंभरच्या पुढे गेली आहे. हे शंभर टनांचे मॉडेल माळेगाव साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात विस्तारत असल्याचा आनंद आहे. या यशामागे पणदरे शेतकरी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचे योगदान मोलाचे असून ते अभिनंदनास पात्र आहेत.''.या प्रसंगी माळेगाव कारखान्याच्या उपाध्यक्षा संगिता कोकरे, संचालक तानाजी कोकरे, स्वप्निल जगताप, विशाल जगताप, मदनराव देवकाते, अविनाश गोफणे, के. बी. कोकरे, अॅड. संजय जगताप, जे. पी. जगताप, भुजंग टेंगले , माळेगावचे कार्यकारी संचालक अशोक पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. त्यांच्या हस्ते एकरी १०० टन ऊस उत्पादनाचा टप्पा गाठणाऱ्या प्रगतिशील शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला..परिसंवादातील लक्षवेधी मुद्देपरिसंवादात डॉ. अंकुश चोरमले यांनी जैविक बियाणे प्रक्रिया, मोबाईल ॲपचा शेती व्यवस्थापनातील वापर, शेतजमिनीचे अचूक स्थान निर्धारण, हवामान अंदाज, जैविक कीड व्यवस्थापन, आधुनिक बियाणे प्रक्रिया, एक डोळा तंत्रज्ञान तसेच ऊस रोपे लागवड या विषयांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने उत्पादन खर्च कमी करून ऊस उत्पादनात वाढ कशी साधता येईल, याविषयी त्यांनी शेतकऱ्यांना माहिती दिली.