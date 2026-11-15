Pandharpur News: पंढरपूर कॉरिडॉरसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू,६०२ पैकी ९० मालमत्ताधारकांनी दिली संमती; जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती

पंढरपूर : पंढरपूर कॉरिडॉरसाठी आता भूसंपादन प्रक्रियेला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली आहे. खासगी वाटाघाटी पद्धतीने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, ६०२ बाधितांपैकी ९० बाधितांनी जागेचे मोजमाप आणि इतर प्रक्रियेसाठी संमती पत्रे दिली आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी एस कार्तिकीयेन यांनी पंढरपुरात दिली. कार्तिकी यात्रेनिमित्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी कॉरिडॉर संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली. जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, शासनाचे पॅकेज आणि बाधितांच्या अपेक्षा यातून मध्यमार्ग काढत भूसंपादन केले जाणार आहे.काशी व उज्जैनच्या धर्तीवर पंढरपूर कॉरिडॉर लवकरच प्रत्यक्षात येणार आहे. त्यामुळे पंढरपुरात कॉरिडॉरच्या कामाला आता गती मिळायला सुरुवात झाली आहे. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसराचा विकास, भाविकांना सुलभ दर्शन, वाहतूक कोंडीतून मुक्तता आणि पंढरीचे धार्मिक-पर्यटन महत्त्व वाढवणे, हा या कॉरिडॉरचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी मंदिर परिसरातील एकूण ६०२ मालमत्तांचे भूसंपादन होणार आहे..९० जणांची संमती, उर्वरितांशी चर्चा सुरू कॉरिडॉर मध्ये बाधित होणाऱ्या रहिवासी दुकानदार व व्यापाऱ्यांसमोर सरकारने मोबदल्याचे पॅकेज ठेवले आहे. त्यावर जागेचे मोजमाप, मूल्यांकन आणि इतर तांत्रिक प्रक्रिया करण्यासाठी आतापर्यंत ९० मालमत्ताधारकांनी लेखी संमती दिली आहे. उर्वरित बाधितांशी प्रशासनाकडून सातत्याने संवाद साधला जात असून, त्यांच्या शंका दूर करून संमती मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..फडणवीसांचा ड्रीम प्रोजेक्टमार्गावर काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर आणि महाकाल उज्जैनच्या धर्तीवर पंढरपूर कॉरिडॉर उभा करण्याचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा मानस आहे. संमती पत्रे येत असल्याने लवकरात लवकर कॉरिडॉर होणारच. बाधितांना विश्वासात घेऊनच हा प्रकल्प पुढे नेला जाणार असून, पंढरपूरच्या विकासात हा कॉरिडॉर मैलाचा दगड ठरणार असल्याचा विश्वास जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे..जानेवारीपासून प्रत्यक्ष भूसंपादनबाधितांची संमती पत्रे आल्यानंतर जानेवारी महिन्यापासून प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. बाधितांना योग्य मोबदला मिळावा, कोणावरही अन्याय होऊ नये, यासाठी शासनाचे पॅकेज आणि बाधितांच्या अपेक्षांचा मध्यमार्ग काढला जाणार आहे असल्याची ही यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.