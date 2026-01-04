पंढरपूर श्रमिक पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी दत्तात्रय देशमुख
पंढरपूर : पंढरपूर श्रमिक पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी दत्तात्रय देशमुख तर कार्याध्यक्षपदी संतोष कुलकर्णी तसेच खजिनदारपदी ‘सकाळ’चे प्रतिनिधी भारत नागणे यांची एकमताने निवड करण्यात आली. सहा जानेवारी पत्रकार दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूर श्रमिक पत्रकार संघाची बैठक पार पडली. यामध्ये उपाध्यक्षपदी राजू मिसाळ,
सचिवपदी संतोष रणदिवे यांचीही निवड करण्यात आली. यावेळी मावळते अध्यक्ष अभिराज उबाळे, जेष्ठ पत्रकार महेश खिस्ते, सुनील दिवाण, प्रशांत आराध्ये, अतुल बडवे, अभय जोशी, सत्यविजय मोहोळकर, महेश भंडारकवठेकर, मंदार लोहोकरे, राजकुमार घाडगे आदी उपस्थित होते.
