BJP Ideology Camp: भाजप-आरएसएस प्रशिक्षण शिबिरात नगरसेवकांना वैचारिक धडा; ध्येयधोरणांपासून भटकू नका, कान टोचले

पुणे : लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतर पक्ष संघटनेकडे आणि वैचारिक बाबतीत नगरसेवक, आमदार फटकून राहात असल्याने आज भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिबिरामध्ये बौद्धिक घेऊन ध्येय धोरणांपासून भटकू नका असे सांगत कान टोचले. .पुणे शहरातील लोकप्रतिनिधी आणि भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचे दोन दिवसीय पंडित दिनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिबिर हे एका रिसॉर्टवर आयोजित करण्यात आले आहे. या शिबिराचे उद्घाटन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर दिवसभरात पाच सत्र झाली असून, त्यात रवी साठे यांनी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबद्दल वैचारिक मांडणी केली. संघाचे पुणे महानगर कार्यवाह सचिन भोसले यांनी संघ आणि संघ परिवाराचे कार्य याबद्दल मार्गदर्शन केले. यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची संघटनबांधणी, हाताळले जाणारे विषय, परिवारातील संघटनांचे कार्य, त्यात लोकप्रतिनिधींची भूमिका यावर मार्गदर्शन केले..भाजपमध्ये अनेक नगरसेवक हे अन्य पक्षातून दाखल झालेले आहेत. तसेच यावेळी नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. तसेच जुन्या नगरसेवकांना, पदाधिकाऱ्यांना याची भाजपच्या वाटचालीची उजळणी व्हावी यासाठी आमदार सुनील कर्जतकर यांचेही सत्र आयोजित करण्यात आले होते. कर्जतकर यांनी इंदिरा गांधी यांच्यापासून जनसंघ त्यानंतर भाजपचा सुरु असलेला संघर्ष यासंदर्भात मांडणी केली. भाजपच्या नेत्यांनी पक्षवाढीसाठी कसे योगदान दिले, समस्यांचे आव्हान कसे पेलले याची जाणीव या सत्रामध्ये कर्जतकर यांनी करून देतानाच २०१४ पासून सुरु झालेली भाजपची घौडदौड याची माहिती दिली. तसेच आमदार योगेश टिळेकर यांनीही मार्गदर्शन केले..त्या रीलवरून हास्यकल्लोळया शिबीरात सोशल मीडियावरील सत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी भेटी संदर्भात चर्चा झाली. वक्त्यांची या विषयात कोणी रील तयार केले होत का? असा प्रश्न विचारला. त्यावर सर्व नगरसेवकांनी एकमुखाने भाजपच्या एका ज्येष्ठ नगरसेवकाचे नाव पुकारले. त्यानंतर सभागृहात हस्यकल्लोळ उडाला होता. या माननियांनी या रीलला जे गाणे लावले होते त्यावरून ट्रोलिंग सुरु झाले. नंतर ती पोस्ट हटवावी लागली होती. त्यामुळे या सत्रात त्या रीलची जास्त चर्चा रंगली होती.