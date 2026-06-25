FDA Pune Satara Action: तुमच्या ताटात पनीरऐवजी 'चीज ॲनालॉग'? पुणे साताऱ्यात FDAची कारवाई, धक्कादायक माहिती समोर..

पुणे: हॉटेलमध्ये पनीरऐवजी ‘चीज ॲनालॉग’चा (दुधाऐवजी वनस्पतीपासून तयार केलेले चीज) याचा वापर करून ग्राहकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुण्यातील प्रसिद्ध हॉटेल आणि डेअरीवर परवाना निलंबनाची कारवाई केली आहे. तसेच साताऱ्यात खुल्या खाद्यतेलाची विक्री करणाऱ्यांवर छापा टाकून ४ लाख ८६ हजार १४७ रुपयांचा साठा जप्त केला आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या ‘सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र’ या मोहिमेअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. पुण्यातील मोलेदिना रोडवरील ‘मे. पिंड पंजाब’ या हॉटेलची सोमवारी (ता. २२) तपासणी केली असता, तिथे पनीरऐवजी ‘चीज ॲनालॉग’ वापरले जात असल्याचे समोर आले. तेथील अस्वच्छता आणि नियमांचे उल्लंघन पाहता १२ किलो साठा नष्ट करण्यात आला..तपासात या पदार्थांचा पुरवठा त्यांना रविवार पेठेतील ‘मे. बंसल डेअरी’कडून झाल्याचे निष्पन्न झाले. प्रशासनाने बंसल डेअरीवर छापा टाकून, विना लेबलचे चीज ॲनालॉग, पनीर आणि खव्याचे नमुने घेतले असून, २२५ किलो साठा जप्त केला आहे. जनहित आणि आरोग्याच्या दृष्टीने या दोन्ही पेढ्यांचे परवाने तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहेत. सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथेही तीन ठिकाणी एकाच वेळी तपासणी मोहीम राबवण्यात आली.. खुल्या स्वरूपात खाद्यतेलाची विक्री आणि असुरक्षित साठ्याच्या संशयावरून ३ हजार १७९ किलो खाद्यतेल जप्त करण्यात आले. याची किंमत ४ लाख ८६ हजार १४७ रुपये आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...पुण्यातील कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकारी सतीश हाके, स्नेहल येणारे, संकेत सूर्यवंशी यांनी सहायक आयुक्त नारायण सरकटे, सह आयुक्त दिगंबर भोगावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली. ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्यांविरुद्ध अशी मोहीम सुरूच राहील, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांनी तक्रारीसाठी १८००२२२३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे सह आयुक्त भोगावडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.