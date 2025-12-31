पांगरी ग्रामपंचायतीच्या वतीने मान्यवरांचा नागरी सत्कार
पांगरी ः येथे ग्रामपंचायतीच्या वतीने नूतन पदाधिकाऱ्यांच्या सत्कारप्रसंगी बोलताना माजी आमदार राजेंद्र राऊत.
पांगरी ग्रामपंचायतीतर्फे नूतन पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार
पांगरी, ता. ३१ ः पांगरी (ता. बार्शी) ग्रामपंचायतीच्या वतीने कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे चेअरमन विजय गरड, सर्व संचालक, बार्शी नगरपालिकेच्या नूतन नगराध्यक्षा तेजस्विनी कथले व नगरसेवकांचा माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. अध्यक्षस्थानी रामलिंग गोडसे होते.
याप्रसंगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे चेअरमन विजय गरड, उपाध्यक्ष बाबासाहेब गायकवाड, नूतन नगराध्यक्षा तेजस्विनी कथले, प्रशांत कथले, संचालक प्रभाकर डमरे, अभिजित कापसे, अजित बारंगुळे, सुरेश गुंड, गजेंद्र मुकटे, ताकभाते सर, गांधी, संतोष पाटील, पप्पू हनुमंते, सचिन बुरगुटे, प्रवीण गायकवाड, संजय माळी, अण्णा वाणी, पिनू काकडे, सादीक जलसे, मिराबाई नाळे, सुजाता मस्के, रोहित पाटील, शिवाजी गायकवाड, केशव घोगरे, काका काटे, किरण भालके, सुमंत गोरे यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला.
यावेळी पांगरी सोसायटीचे चेअरमन युवराज खबाले, अॅड.अनिल पाटील, सतीश जाधव, सरपंच मनीषा धस, उपसरपंच प्रमिला नारायणकर, शहाजी धस, सुहास देशमुख उपस्थित होते.
माजी आमदार राजेंद्र राऊत म्हणाले, जनतेने चांगल्या पद्धतीने काम करण्याची संधी दिली आहे. येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये यश संपादन करून पंचवीस वर्षांची सत्ता अखंड ठेवणे गरजेचे आहे. तालुक्यासाठी चार हजार कोटी रुपयांचा विकास निधी आणण्यात आम्ही यशस्वी झालो असून, जनतेच्या अपेक्षा आता वाढल्या आहेत. त्या पूर्ण करण्यासाठी आम्ही अखंडपणे काम करत राहू. सूत्रसंचालन शहाजी धस यांनी तर आभार संजीव बगाडे यांनी मानले.
