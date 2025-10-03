Pune News : फर्ग्युसन रस्त्यावर ‘मॉक ड्रील’; दहशत अन॒ वाहतूक कोंडी

पुणे

FC Road Pune : फर्ग्युसन रस्त्यावर झालेल्या 'बॉम्बस्फोटा'च्या अफवेमुळे घबराट निर्माण झाली होती, पण ती एक मॉक ड्रील असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केल्यानंतर नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला.
पुणे : डेक्कन परिसरातील फर्ग्युसन रस्ता... शुक्रवारी (ता. ३) दुपारचे एक वाजलेले... फर्ग्युसन रस्त्यावर अचानक बॉम्बस्फोट झाल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. काही क्षणांतच रुग्णवाहिका, बॉम्बशोधक व नाशक पथकांसह शस्त्रसज्ज पोलिसांचा ताफा घटनास्थळी दाखल झाला...परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. परंतु काही वेळातच हे ‘मॉक ड्रील’ असल्याचे पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आले अन॒ नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. मात्र, या वेळी कर्वे रस्ता आणि फर्ग्युसन रस्ता परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

