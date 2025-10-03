Pune News : फर्ग्युसन रस्त्यावर ‘मॉक ड्रील’; दहशत अन॒ वाहतूक कोंडी

पुणे : डेक्कन परिसरातील फर्ग्युसन रस्ता... शुक्रवारी (ता. ३) दुपारचे एक वाजलेले... फर्ग्युसन रस्त्यावर अचानक बॉम्बस्फोट झाल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. काही क्षणांतच रुग्णवाहिका, बॉम्बशोधक व नाशक पथकांसह शस्त्रसज्ज पोलिसांचा ताफा घटनास्थळी दाखल झाला...परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. परंतु काही वेळातच हे ‘मॉक ड्रील’ असल्याचे पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आले अन॒ नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. मात्र, या वेळी कर्वे रस्ता आणि फर्ग्युसन रस्ता परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.वाहतूक बंदीची पूर्वसूचनाखंडोजीबाबा चौकातून फर्ग्युसन महाविद्यालयाकडे जाणारा रस्ता दुपारी बॅरिकेडस् लावून बंद करण्यात आला होता. गरवारे पुलाच्या दुरुस्तीसाठी कर्वे रस्त्यावर दुपारी एक ते तीन या वेळेत वाहतूक बंद राहील, अशी माहिती वाहतूक विभागाने दिली होती. .दरम्यान, याच वेळी अचानक ‘बॉम्बस्फोट’ झाल्याची अफवा पसरली. वर्दी मिळताच घटनास्थळी पोलिसांचा फौजफाटा दाखल झाला. रुग्णवाहिका, बॉम्बशोधक नाशक वाहन आणि विशेष पथके रस्त्यावर उतरली. मात्र, ‘‘हे ‘मॉक ड्रील’ आहे. आपत्कालीन प्रसंगी रुग्णवाहिकांची उपलब्धता, बॉम्बनाशक पथक, वाहतूक यंत्रणा आणि परिसर रिकामा करण्याची तत्परता यांची चाचणी घेण्यात आली,’’ असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले..आपत्कालीन तयारीसाठी ‘मॉक ड्रील’ ‘‘फर्ग्युसन रस्त्यावर कोणताही बॉम्बस्फोट झालेला नाही. सुरक्षेच्या दृष्टीने आपत्कालीन परिस्थितीत नेमकी कोणती पावले उचलायची, हे तपासण्यासाठी हा ‘मॉक ड्रील’ चा सराव होता. नागरिकांनी भीती बाळगू नये, अफवांवर विश्वास ठेवू नये.’’- डॉ. संदीप भाजीभाकरे, पोलिस उपायुक्त, विशेष शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.