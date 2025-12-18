पुणे

Snake In School : भागवतवाडी शाळेतील वर्गात घुसला साप

पाटस येथील भागवतवाडी जिल्हा परिषद भाग शाळेमध्ये चक्क खिडकीतून वर्गामध्ये साप आल्याने एकच खळबळ उडाली.
सकाळ वृत्तसेवा
पाटस - पाटस (ता. दौंड) येथील भागवतवाडी जिल्हा परिषद भाग शाळेमध्ये चक्क खिडकीतून वर्गामध्ये साप आल्याने एकच खळबळ उडाली. यावेळी शिक्षिका के. टी. शेख यांचे खिडकीत लटकलेल्या सापाकडे लक्ष गेल्याने पुढील अनर्थ टळला. दरम्यान, या प्रकाराने संबंधित शिक्षिका व विद्यार्थी भयभीत झाले. अखेर, सर्पमित्रांमार्फत सापाला पकडून सुरक्षित ठिकाणी सोडण्यात आले.

