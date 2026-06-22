अभिनेते पंकज त्रिपाठी
यांच्या भावावर हल्ला
पाटणा, ता. २२ (पीटीआय): अभिनेते पंकज त्रिपाठी यांचे भाऊ विजेंद्रनाथ तिवारी यांच्यावर जमिनीच्या वादातून कुऱ्हाडीने हल्ला झाला. ही घटना गोपालगंज जिल्ह्यातील बेलसंड गावात रविवारी सायंकाळी घडली. या घटनेत ते जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी सोमवारी दिली. कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक (एडीजी) सुधांशू कुमार यांनी सांगितले की, विजेंद्रनाथ तिवारी यांच्यावर त्यांच्या मूळ गावी जमिनीच्या वादातून कुऱ्हाडीने हल्ला करण्यात आला.या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला अटक करण्यात आली असून हल्ल्यात वापरण्यात आलेली कुऱ्हाडही जप्त करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.तिवारी यांना रविवारी रात्री गोपालगंजमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना पुढील उपचारांसाठी पाटणा येथील वैद्यकीय संस्थेत हलविण्यात आले असून सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.