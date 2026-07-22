Khadakwasla Dam Water Storage : पुणेकरांची पाण्याची चिंता मिटणार! पानशेत धरण 69 टक्के भरले; खडकवासला साखळीत 'इतके' टीएमसी पाणी जमा, पाहा पाण्याची स्थिती

पुणे : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या प्रमुख धरणांपैकी पानशेत धरणात समाधानकारक पाणीसाठा जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. हे धरण ६९ टक्के भरले आहे. सध्या पानशेत धरणात ७.२७ टीएमसी इतका पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे. तर पानशेतसह चारही धरणात मिळून आतापर्यंत १८. ३१ टीएमसी इतका पाणीसाठा झाला (Khadakwasla dam water storage) आहे..खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या चार धरणांमधून पुणे शहराला पाणीपुरवठा करण्यात येतो. तसेच शेतीलासुद्धा आवर्तने याच प्रकल्पातून सोडण्यात येतात. त्यामुळे खडकवासला प्रकल्पातील पाणीसाठ्याकडे शहरासह ग्रामीण भागातील नागरिकांचे लक्ष असते. मागील तीन-चार दिवसांपासून या चारही धरणांमध्ये पावसाचा जोर वाढला आहे. त्यामुळे ओढे-नाल्यांमधील पाणी वाढले असून, धरणामध्ये पाण्याची आवक सुद्धा वाढला आहे..Pune Red Alert : पुणे जिल्ह्याला आज 'रेड अलर्ट'; पुढील दोन दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार, हवामान विभागाचा इशारा.मागील २४ तासांत खडकवासला धरणात १९ मिमी, पानशेतमध्ये ८२ मिमी, वरसगावमध्ये ८४ मिमी आणि टेमघर धरणात १२० मिमी इतका पाऊस पडल्याची नोंद झाली आहे. खडकवासला साखळी प्रकल्पात एकूण १८.३१ टीएमसी म्हणजे ६२.८० टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे..Maharashtra Farm Loan Waiver : अजितदादांच्या जयंतीचा मुहूर्त! 56 लाख शेतकऱ्यांना 37 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी; कर्जमुक्तीची पहिली यादी आज होणार प्रसिद्ध.धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती (मंगळवार सायंकाळी ५ पर्यंत)धरण क्षमता (टीएमसी) आजचा साठा (टीएमसी) टक्केवारी पाऊस मिमी. एकूण पाऊस मिमी.खडकवासला १.९७ १.२८ ६४.७५ ०९ ४४९पानशेत १०.४१ ७.२७ ६८.२५ २२ १,१६१वरसगाव १२.८२ ८.०७ ६२.९७ २१ १,१२३टेमघर ३.७१ १.६९ ४५.५० ४६ १,४४२पवना ८.५१ ७.१५ ८४.०० २२ १,६९१भामा आसखेड ७.६७ ६.१० ७९.५९ ०७ ५३२वडिवळे १.०७ १.०५ ९८.२९ २० १,३२२डिंभे १२.५० ७.२२ ५७.७७ ०० ६२६चासकमान ८.५४ ६.८१ ८९.९३ ०७ ५५०गुंजवणी ३.६९ २.४६ ६६.६६ २२ १,०६९नीरा देवघर ११.७३ ७.८३ ६६.८० ०५ १,००६भाटघर २३.५० १३.३८ ५६.९१ ०० ४८२वीर ९.४१ ८.३४ ८८.६६ ० २४९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.