Rajgad News : पानशेत–वरसगाव धरण परिसरात खळबळ; ३०० हून अधिक जणांना नोटिसा; ४० पेक्षा अधिक बांधकामांवर कारवाई!

वेल्हे : पानशेत व वरसगाव धरण (ता.राजगड) क्षेत्रात जलसंपदा विभागाच्या सरकारी जागांवर अतिक्रमण केलेल्या तीनशेहून अधिक जणांना नोटीशा बजावल्या असून राजगड तालुका धरण क्षेत्र परिसरातील पुणे पानशेत रस्त्यावरील हॉटेल रिसॉर्ट फार्म हाऊस वर अशा 40 हून अधिक ठिकाणी कारवाई केली असल्याची माहिती खडकवासला जलसंपदा विभागाचे उपविभागीय अभियंता मोहन भदाणे यांनी दिली. जलसंपदा विभागाच्या वतीने देण्यात आलेल्या नोटिसांमुळे मागील 50 वर्षाहून अधिक राहत असलेल्या धरणग्रस्त रहिवासांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..जलसंपदा विभागाच्या सरकारी जागांवर वसलेल्या 38 गावांना वेळोवेळी मागणी करूनही गावठाणाचा दर्जा मिळालेला नाही . पानशेत व वरसगाव धरण निर्मितीपासून धरणात बुडालेल्या हजारो धरणग्रस्त शेतकरी धरण तीरावरील संपादित जमिनीवर घरी बांधून राहत आहेत दोन्ही धरण क्षेत्रातील 38 गावे संपादित जमिनीवर वसली आहे. यामध्ये आंबेगाव खुर्द वरघड पुरवटी आंबेगाव बुद्रुक ठाणगाव घोडशेत कोशिंबीर काम्बेगी माणगाव पोळे भालवडी शिरकोली आडमाळ सायु बुद्रुक आदी गावांचा समावेश आहे. या गावांसाठी ग्राम पंचायती सुद्धा आहेत त्यामुळे ग्रामपंचायत कार्यालयासह समाज मंदिर स्मशानभूमी जिल्हा परिषदेच्या शाळा जनावरांचे दवाखाने पाणीपुरवठा योजना या अनुषंगाने शासनाने या ठिकाणी करोडो रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. मात्र असे असताना जलसंपदा विभागाच्या वतीने संबंधित सद्यस्थितीला नोटीशा बजावल्याने येथील हजारो धरणग्रस्तांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Khadakwasala Encroachment : खडकवासला धरण परिसरातील अतिक्रमणांवर पाटबंधारे विभागाची मोठी कारवाई.याबाबत पुणे जिल्हा कात्रज दूध संघाचे माजी चेअरमन भगवानराव पासलकर म्हणाले,'या परिसरातील हजारो धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून या ठिकाणी धरणांची निर्मिती केली आहे धरण बांधून शिल्लक राहिलेल्या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना ताब्यात देण्यात याव्या. व धरणग्रस्त वसाहतींवर कारवाई करण्यात येऊ नये याबाबतचे निवेदन पुणे जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाळ यांच्याकडे दिले आहे..स्थानिक माजी जिल्हा परिषद सदस्य अमोल नलावडे म्हणाले,धरणासाठी संपादित करण्यात आलेल्या पाण्या बाहेरील जमीन वर वर्षानुवर्षे धरणग्रस्त कुटुंब राहत आहेत याठिकाणी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने विविध विकास कामे राबविण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाने धरण क्षेत्रातील पाण्या बाहेरील जमीनीवर कायदेशीर गावठाणे तयार करावीत याचा प्रस्ताव शासनाकडे गेल्या दहा बारा वर्षांपासून प्रलंबित आहे..खडकवासला जलसंपदा विभागाचे उपविभागीय अभियंता मोहन भदाणे म्हणाले,पानशेत , वरसगाव , खडकवासला धरण क्षेत्रातील सरकारी जागांवरील तसेच मुख्य पुणे - पानशेत व इतर ठिकाणच्या जलसंपदा विभागाच्या जागेवरील हाँटेल, रिसाॅर्ट , फार्म हाऊस वर कारवाई करण्यात येत आहे. शासनाच्या आदेशानुसार सरकारी मालकीच्या जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणांना नोटीसा बजावल्या आहेत. धरण क्षेत्रातील पुनर्वसीत गावांतील घरांनाही नोटीसा दिल्या आहेत. आज अखेर पर्यंत परिसरातील पहिल्या टप्प्यात हाँटेल व इतर व्यावसायिक अतिक्रमणे काढण्यात येत असून राजगड तालुका धरण क्षेत्र परिसरातील 40 अनाधिकृत बांधकामावर कारवाई केली गेली असून ही कारवाई सुरूच राहणार आहे..