पुणे

गरवारे चौकात नीट प्रकरणी आंदोलन

कोथरूड, ता. २० : एरंडवणे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीने गरवारे कॉलेज मेट्रो स्थानक चौकात नीट पेपर फुटीसंदर्भात मंगळवारी (ता. १९) निदर्शने करण्यात आले.
पेपरफुटीमुळे अपात्र विद्यार्थ्यांचा वैद्यकीय क्षेत्रात शिरकाव होऊन जनतेच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रकार केला गेला. यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या परिवाराचे स्वप्न उद्ध्वस्त झाले. या सर्व आरोपींवरती देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी मंडळाच्यावतीने करण्यात आली. या वेळी मंडळाचे अध्यक्ष प्रशांत वेलणकर, सीताराम तोंडे पाटील, भगवान कडू, राजू मोतीवाले, रवींद्र चव्हाण, गणेश धोत्रे आदी उपस्थित होते.

