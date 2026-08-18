पुणे

आपटे प्रशालेत समुपदेशन सभा

आपटे प्रशालेत समुपदेशन सभा
Published on

पुणे, ता. १८ : विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसोबतच त्यांच्या वर्तनातील बदल, मानसिकता आणि दैनंदिन सवयींबाबत पालकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी लक्ष्मणराव आपटे प्रशालेत पालक समुपदेशक सभेचे आयोजन केले होते. पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठी ही सभा घेण्यात आली. प्रशालेच्या समुपदेशिका सुलक्षणा समुद्र यांनी पालकांशी संवाद साधताना मुलांमधील हट्टीपणा, मोबाईलचा अतिवापर, शिवीगाळ, पालकांचे न ऐकणे, अभ्यासातील अनास्था, व्यसनाधीनतेचा धोका, चुकीच्या सवयी यांसारख्या विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले. पालकांनी मुलांशी संवाद साधताना संयम, समजूतदारपणा आणि सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मुख्याध्यापक अजित गायकवाड यांनीही पालकांशी संवाद साधून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी शाळा आणि पालक यांच्यातील समन्वयाचे महत्त्व स्पष्ट केले. कार्यक्रमाची प्रस्तावना शिक्षिका कविता शिंदे यांनी केली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Parental Involvement in Education
how to communicate with your child effectively
managing child behavior issues
tips for parents on child development
understanding child psychology
importance of parental guidance in education
preventing addiction in children
dealing with stubborn children
effective parenting strategies
mobile phone usage in kids
creating healthy habits in children
signs of behavioral issues in children
nurturing resilience in kids
building positive communication with children
strategies for academic success
पालकांनी मुलांशी संवाद साधताना
मुलांच्या दैनंदिन सवयी सुधारण्यासाठी टिप्स
हट्टीपणा कमी करण्याचे उपाय
मुले आणि मोबाईलचा वापर
अपर्णांच्या शिक्षणासाठी मार्गदर्शन
विद्यार्थी वर्तन आणि पालकांचे मार्गदर्शन
मुले शिवीगाळ करतात तेव्हा काय करावे
अभ्यासातील अनास्था
व्यसनाधीनतेपासून संरक्षण
पालक आणि शाळेच्या संवादाचे महत्त्व
मुलांची मानसिकता आणि वर्तन
सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याचे महत्त्व
समन्वय साधण्याचे उपाय
शालेय जीवनातील प्रगतीसाठी आधार
शिक्षकांचे मार्गदर्शन व पालकांचे योगदान
Marathi News Esakal
www.esakal.com