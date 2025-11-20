पुणे

Pargaon Accident : धुक्याने घेतला जीव; पारगावमध्ये छोटा हत्ती–टँकर भीषण धडक; १ मृत, २ जखमी!

Fog Crash: धुक्यामुळे दृष्यमानता कमी झाल्याने पारगाव येथे छोटा हत्ती आणि दुधाच्या टँकरची समोरासमोर धडक झाली. या दुर्घटनेत कमल टुले यांचा जागीच मृत्यू तर पती आणि मुलगा गंभीर जखमी झाले.
Fog Reduces Visibility; Fatal Collision at Pargaon

Fog Reduces Visibility; Fatal Collision at Pargaon

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खुटबाव (पुणे) : पारगाव (ता. दौंड )येथे सकाळी पडलेल्या धुक्यामुळे तसेच पुढील वाहनाला ओव्हरटेक करताना छोटा हत्ती वाहन चालवणाऱ्या युवकाचा अंदाज चुकला . यामुळे छोटा हत्ती व समोरून येणारा दुधाचा टँकर यांची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातामध्ये एकेरीवाडी (ता. दौंड) येथील टुले परिवारातील पत्नी कमल आबासो टुले (वय ४६ वर्षे) यांचा जागीच मृत्यू झाला. पती आबासो टुले ( वय ५२ वर्षे ) व चालक मुलगा देविदास टुले (वय २८ वर्षे दोघेही राहणार एकेरीवाडी, तालुका दौंड )हे गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे एकेरीवाडी गावावर शोककळा पसरली आहे.

Loading content, please wait...
pune
accident
daund
Truck
Family tragedy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com