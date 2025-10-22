Airport Protest : पारगाव मेमाणे ग्रामस्थांचा विमानतळ विरोधात एकजुटीचा निर्धार

पारगाव मेमाणे : आपसातील मतभेद, हेवेदावे व चुका विसरून विमानतळाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकवार एकजुटीने लढा देण्याचा निर्णय आज वार्षिक सभेमध्ये पारगाव मेमाणे (ता पुरंदर) येथे ग्रामस्थांनी घेतला. गेली आठ वर्षापासून येथे विमानतळ विरोधी लढा सुरू असून या प्रवासात ग्रामस्थ आंदोलनाच्या मुद्द्यावर अलिकडे उदासीन होते. मात्र शासनाच्या नवीन विमानतळ नकाशाप्रमाणे सुमारे शंभर हेक्टर क्षेत्र बाधित होत आहे. आम्हा बाधितांसाठी गाव काय करणार आहे असा सवाल अक्षय मेमाणे या युवकाने सभेत उपस्थित केला. त्यावेळी चर्चेदरम्यान गावची एकही इंच जमीन व एकही शेतकरी बाधित होणार नाही अशी काळजी घ्यायची, मदत करावयाची असे यावेळी ठरले..इतर बाधीत गावातील ग्रामस्थ सहभागी होवोत न होवोत पारगावकरांनी मात्र विमानतळ विरोधात ताकद लावण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त केला. प्राचीन परंपरेप्रमाणे दिवाळी पाडवा हा तक्रारी पाडवा या नावाने येथे प्रसिद्ध असून शेकडो वर्षापासून या दिवशी गावातील तंटे, समस्या सभेद्वारे मिटविल्या जातात. ग्रामस्थांचे गाऱ्हाणे या वार्षिक सभेत ऐकून घेतले जाते. त्यावर बांधील निर्णय होतात..Crime: सासरेबुआ, तुमच्या मुलीचे तीन प्रियकर, तिला समजावून सांगा! जावयाची विनंती; पण सासऱ्यानं उलट उत्तर दिलं अन्...; नको ते घडलं.आजच्या सभेत ग्रामस्थ व गावच्या थैलीतून आत्तापर्यंत सुमारे दहा लक्ष रुपये खर्च केले असून अजूनही खर्च करण्याची तयारी खजिनदार लक्ष्मण गायकवाड यांनी दर्शविली. हिशोबात व व्यवहारात पारदर्शकता असावी अशी सूचना अनिल मेमाणे यांनी मांडली.यावर कसलाच भ्रष्टाचार नसून सर्व हिशोब मांडलेला असल्याचा निर्वाळा माजी सरपंच सर्जेराव मेमाणे यांनी दिला..यावेळी वाघजाई यात्रा कमिटी, सप्ताह कमिटी व गावच्या थैलीतून पुन्हा कोर्टाचा गरज भासल्यास खर्च भरावयाचा या विषयावरही चर्चा झाली. प्रथेप्रमाणे भराडी कलाकारांचे ईशस्तवन, वाजंत्री, शिंगवाले, बुक्क्यावाले व सेवेकऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला.बहुसंख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. अनेकांची शुभेच्छा पर भाषणे झाली. सचिव पोपट मेमाणे माजी खजिनदार तु रा मेमाणे यांनी सूत्रसंचालन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.