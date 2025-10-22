पुणे

Airport Protest : पारगाव मेमाणे ग्रामस्थांचा विमानतळ विरोधात एकजुटीचा निर्धार

Pargaon Memane Revives Anti-Airport Struggle After Eight Years : पुरंदर: पारगाव मेमाणे येथे दिवाळी पाडव्याच्या वार्षिक सभेत आपसातील हेवेदावे विसरून विमानतळविरोधी लढा पुन्हा एकजुटीने तीव्र करण्याचा ग्रामस्थांचा निर्णय.
Airport Protest

Airport Protest

Sakal

सुनील मेमाणे
Updated on

पारगाव मेमाणे : आपसातील मतभेद, हेवेदावे व चुका विसरून विमानतळाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकवार एकजुटीने लढा देण्याचा निर्णय आज वार्षिक सभेमध्ये पारगाव मेमाणे (ता पुरंदर) येथे ग्रामस्थांनी घेतला. गेली आठ वर्षापासून येथे विमानतळ विरोधी लढा सुरू असून या प्रवासात ग्रामस्थ आंदोलनाच्या मुद्द्यावर अलिकडे उदासीन होते. मात्र शासनाच्या नवीन विमानतळ नकाशाप्रमाणे सुमारे शंभर हेक्टर क्षेत्र बाधित होत आहे. आम्हा बाधितांसाठी गाव काय करणार आहे असा सवाल अक्षय मेमाणे या युवकाने सभेत उपस्थित केला. त्यावेळी चर्चेदरम्यान गावची एकही इंच जमीन व एकही शेतकरी बाधित होणार नाही अशी काळजी घ्यायची, मदत करावयाची असे यावेळी ठरले.

Loading content, please wait...
pune
purandar
Purandar Airport
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com