Pune News : पारगाव येथील युवकांनी सिनेस्टाईल पाठलाग करून दोन परप्रांतीय चोरट्यांना पकडले!

प्रकाश शेलारखुटबाव (पुणे ) : पारगाव येथील युवकांनी सिनेस्टाईल दोन तासांच्या थरारक पाठलाग करत २ परप्रांतीय चोरट्यांना पकडून यवत पोलिसांच्या ताब्यात दिले. सदर चोरटे पारगाव परिसरात घरफोडीसाठी आले होते. हि घटना शुक्रवार दिनांक २१ रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. यामध्ये यवत पोलिसांनी राहुल मालवी (वय २८ वर्षे, राहणार मध्य प्रदेश), प्रेमचंद चित्रावट (वय ३२ वर्षे, राहणार राजस्थान) यांना सहा दिवसांची पोलीस कोठडी दिली असल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेश माने यांनी दिली..पारगाव येथील मुख्य बाजारपेठेतील राहू - पारगाव रस्त्यावरील एका खाजगी सोन्याच्या दुकानांमध्ये चोरीसाठी रात्री एक वाजता एकूण चार चोरटे आले होते. यावेळी चोरट्यांनी या दुकानाच्या दरवाज्यावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची काठीच्या साह्याने चोरीच्या उद्देशाने दिशा बदलली. सदर बाब समोरील आयसीआयसीआय बँकेमध्ये काम असणाऱ्या सिक्युरिटी कर्मचाऱ्याच्या लक्षात आली. त्यावरून त्याने सोन्याचे दुकानाचे मालक मनोहर सिंग नागवेसी यांना फोन केला. नागवेसी यांनी गावातील युवकांना फोन करत चोरटे आल्याची कल्पना दिली. युवक ताबडतोब घटनास्थळी आल्यानंतर चोरट्यांनी आपल्या चार चाकी वाहनातून ग्रामस्थ शिवाजी ताकवणे यांच्या घराकडे पोबारा केला. रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या एका उसाच्या शेतीमध्ये चोर लपून बसले होते.ओंकार ताकवणे, बापूराजे ताकवणे,ॲड. वैभव बोत्रे,राहुल टिळेकर, सुधीर बोत्रे,प्रसाद ताकवणे,राहुल ताकवणे, डॉ अमोल जांबले,सुभाष शिंदे यांनी त्यांना शोधण्यास सुरुवात केली. चोरटे सापडत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर युवक एका ठिकाणी अंधाऱ्या जागेमध्ये दबा धरून बसले. ग्रामस्थ गेल्याचे चोरट्यांच्या लक्षात आल्यानंतर लपून बसलेले चार पैकी दोन चोरटे पुन्हा उसाच्या शेतीतून रस्त्यावर आले. चोरट्यांना पाहताच दबा धरून बसलेल्या ग्रामस्थांनी त्यांचा पाठलाग करण्यात सुरुवात केली.२०० मीटर अंतर पळाल्यानंतर अखेर युवकांना चोरट्यांना पकडण्यात यश आले. युवक सुभाष शिंदे, वैभव बोत्रे व राहुल टिळेकर यांनी पाठलाग करून या चोरांना शिताफीने पकडले. यावेळी युवकांनी चोरांना चोप दिला. तोपर्यंत यवत पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले होते. पोलिसांनी चोरट्यांनी चोरलेली दुचाकी हस्तगत करत अटक केली आहे..ग्रामस्थांच्या वतीने युवकांवर कौतुकाचा वर्षावगावातील युवकांनी चोरट्यांना पकडून दिल्याबद्दल आज दिवसभर सोशल मीडियावर व प्रत्यक्ष भेटून या युवकांचे ग्रामस्थांनी कौतुक केले. लवकरच या युवकांचा सत्कार करण्यात येणार असल्याची माहिती पारगाव ग्रामस्थांनी दिली.