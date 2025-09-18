Kharadi Traffic : खराडी-हडपसर रस्त्यावर बेशिस्त पार्किंग, वाहतूक कोंडी व अपघाताची शक्यता; नागरिकांची कारवाईची मागणी

खराडी : खराडी-हडपसर रस्त्यावर चौधरी वस्ती ते खराडी सिग्नलदरम्यान ‘बीएनवाय’च्या समोर खासगी वाहनांची बेधुंद पार्किंग सुरू असून, यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. रस्त्याच्या अर्ध्याहून अधिक भागावर वाहने उभी राहत असल्याने अपघाताची शक्यता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनी कारवाई करून शिस्त लावावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..खरेदी अथवा इतर कामासाठी जातांना रस्त्यावर कुठेही वाहन उभे करायचे. आपल्या वाहनांमुळे इतर वाहनांना अडथळा निर्माण होईल, याचा कसलाही विचार न करता संबंधित वाहनचालक बिनधास्तपणे वाहन उभे करून निघून जातात. यामुळे अडथळा निर्माण होऊन वाहतूक विस्कळीत झाल्याने दूरपर्यंत रांगा लागतात. यामुळे झालेल्या कोंडीत नागरिक अडकून पडतात. अशा बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे..रस्त्यावर अथवा रस्त्यालगत बेशिस्तरित्या उभी केलेली वाहने अंधारात नजरेस पडत नाहीत. यामुळे रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांचा गोंधळ उडतो. अंधारात वाहन स्पष्ट न दिसल्यास अपघाताच्या घटना घडतात. रस्त्यावर उभ्या राहणाऱ्या वाहनास वाहन घासल्यास वादाचे प्रसंग निर्माण होतात. रस्त्यात वाहन उभे करून वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी होत आहे..‘‘पदपथावर व्यावसायिक व पार्क केलेली दुचाकी वाहने यामुळे चालण्यास जागा राहत नाही. रॅडिसन ब्लू हॉटेलपासून ते चौधरी वस्ती सिग्नलपर्यंतच्या सुमारे अर्धा किलोमीटर पर्यंतच्या रस्त्यावरून भरधाव वाहनांच्या गर्दीतून जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो. यामुळे येथे किरकोळ अपघात होत असतात. पोलिसांनी वाहनांसाठी रस्ते आणि पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने पादचाऱ्यांसाठी पदपथ मोकळे करावे, अशी मागणी विद्यार्थिंनी दिव्या पाटीलने केली..पालिकेच्या इमारतीसमोर पदपथावर व्यावसायिक गाड्या उभ्या असतात. त्यामुळे येथे येणारे ग्राहक रस्त्यावरच वाहने उभी करतात. अर्धा ते पाऊणतास वाहन रस्त्यावर उभे असते. तसेच, या रस्त्यावर खासगी बसही उभ्या केल्या जातात. याचठिकाणी सुमारे ओला उबेर आणि सर्व आकारांची वाहने दिवसभर रस्त्यावर उभी असतात. त्यामुळे गर्दीच्यावेळी इतर वाहनांना अडथळा निर्माण होऊन कोंडी होते.- दिनेश पवार, रहिवासी.चारचाकी गाड्या उचलण्याची आपल्याकडे यंत्रणा नाही, ती मागून कारवाई करतो. तसेच, संबंधित कंपनीला नोटीस देऊन, रस्त्यावर वाहने न लावता कंपनीच्या पार्किंगमध्ये लावावीत. रहदारीच्या रस्त्यावर वाहतुकीला अडथळा होईल, अशा पद्धतीने वाहने उभी करू नये, अन्यथा दंडात्मक कारवाई केली जाईल.- युवराज नांद्रे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, वाहतूक शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.