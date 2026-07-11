पुणे

Parth Pawar Engagement : खासदार पार्थ पवार-कायनात धार यांचा 29 जुलैला पुण्यात साखरपुडा

Maharashtra political family : राष्ट्रवादीचे खासदार पार्थ पवार आणि कायनात धार यांचा 29 जुलै रोजी पुण्यात साखरपुडा होणार आहे. मूळची काश्मीरची असलेली कायनात धार कोण आहे, तिची पार्श्वभूमी काय आहे, जाणून घ्या.
Parth Pawar Engagement Maharashtra political family

Parth Pawar Engagement Maharashtra political family

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Parth Pawar engagement date : राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे खासदार पार्थ पवार आणि कायनात धार यांचा साखरपुडा 29 जुलै रोजी पुण्यात होणार आहे. नुकताच खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कन्या रेवती सुळे यांचा विवाह पार पडला होता. त्यानंतर आता पवार कुटुंबात आणखी एका शुभकार्याची तयारी सुरू झाली आहे.

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