Parth Pawar Engagement : खासदार पार्थ पवार-कायनात धार यांचा 29 जुलैला पुण्यात साखरपुडा

Parth Pawar engagement date : राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे खासदार पार्थ पवार आणि कायनात धार यांचा साखरपुडा 29 जुलै रोजी पुण्यात होणार आहे. नुकताच खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कन्या रेवती सुळे यांचा विवाह पार पडला होता. त्यानंतर आता पवार कुटुंबात आणखी एका शुभकार्याची तयारी सुरू झाली आहे..रेवती सुळे यांच्या मुंबईतील विवाह सोहळ्यात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासोबत पार्थ पवार आणि कायनात धार यांनी एकत्र उपस्थिती लावली होती. त्यावेळी दोघांच्या उपस्थितीची राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली होती..कायनात धार यांचे पवार कुटुंबाशी जिव्हाळ्याचे संबंध असल्याचे सांगितले जाते. गेल्या काही महिन्यांत त्या पार्थ पवार यांच्यासोबत विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये दिसल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वी दोघांनी मध्य प्रदेशातील महाकाल मंदिरात एकत्र दर्शन घेतले होते. त्यावेळचे फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते..Parth Pawar look ajit pawar : पार्थ पवारांनी खासदारकीची शपथ घेतली पण, त्यांचा लूक पाहिला का? अजित दादांची येईल आठवण.कायनात धार या केवळ आनंदाच्या प्रसंगांमध्येच नव्हे, तर पवार कुटुंबाच्या कठीण काळातही त्यांच्यासोबत दिसल्या आहेत. पवार कुटुंबातील विविध कौटुंबिक कार्यक्रमांमध्ये त्यांची उपस्थिती सातत्याने पाहायला मिळाली आहे..कोण आहेत कायनात धार?कायनात धार या मूळच्या हरियाणातील असून सध्या दिल्लीत वास्तव्यास आहेत. त्या गेल्या काही काळापासून पार्थ पवार यांच्यासोबत विविध कार्यक्रमांमध्ये दिसत आहेत. पवार कुटुंबाशी त्यांचे जवळचे कौटुंबिक संबंध असल्याची चर्चा असून, आता 29 जुलै रोजी पुण्यात दोघांचा साखरपुडा पार पडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.