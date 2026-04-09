Parth Pawar look ajit pawar : पार्थ पवारांनी खासदारकीची शपथ घेतली पण, त्यांचा लूक पाहिला का? अजित दादांची येईल आठवण

Parth Pawar MP oath look : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) युवा नेते पार्थ पवार यांनी राज्यसभेचे सदस्य म्णून शपथ घेतली. दिल्लीमध्ये उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी त्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ दिली. यावेळी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) उपस्थित होत्या. तसेच जे. पी. नड्डा (J. P. Nadda) आणि जयराम रमेश (Jairam Ramesh) यांसह अनेक दिग्गज नेतेही कार्यक्रमाला उपस्थित होते..या शपथविधी सोहळ्यात पार्थ पवार यांच्या लूकची विशेष चर्चा रंगली. दिवंगत नेते अजित पवार यांची आठवण म्हणून पिंक जॅकेट परिधान केले होते. त्यामुळे उपस्थितांमध्ये भावनिक वातावरण निर्माण झाले. अजित पवार यांच्या निधनानंतर पार्थ पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीची ही नवी सुरुवात मानली जात आहे. केवळ वेशभूषाच नव्हे तर त्यांची देहबोली आणि बोलण्याची शैलीही अजित पवार यांची आठवण करून देणारी असल्याची चर्चा होती..दिग्गज नेत्यांची उपस्थितीराज्यसभेतील शपथविधीच्या वेळी दिल्लीमध्ये राजकीय दिग्गजांची उपस्थिती पाहायला मिळाली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल पटेल (Praful Patel) आणि सुनिल तटकरे (Sunil Tatkare) हेही उपस्थित होते. तसेच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनीही कार्यक्रमाला हजेरी लावली. पार्थ पवार यांच्या शपथविधीबाबत असलेला सस्पेन्स अखेर संपुष्टात आला..Parth Pawar : अजितदादा पवार यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ दादांचे एकच अधिकृत छायाचित्र वापरण्याचे आवाहन.पार्थ पवार यांचे 'कमबॅक'अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षावर मोठी जबाबदारी आली आहे. अशा परिस्थितीत पार्थ पवार यांची ही नवी राजकीय इनिंग महत्त्वाची मानली जात आहे. मावळ लोकसभा मतदारसंघातून पराभव झाल्यानंतर पार्थ काही काळ सक्रिय राजकारणापासून दूर होते. मात्र आता राज्यसभेत प्रवेश झाल्याने त्यांच्या राजकीय पुनरागमनाची चर्चा रंगली आहे. संसदेत त्यांच्या प्रवेशामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय समीकरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.