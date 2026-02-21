पुणे

What is Gegeneophis Valmiki? न सापासारखा, न गांडुळासारखा! सह्याद्रीच्या कुशीतील पाटणमध्ये गवसली 'देवगांडूळाची' दुर्मीळ प्रजाती; पाहा काय आहे खास?

Discovery of New Caecilian Species in Western Ghats : सातारा जिल्ह्यातील वाल्मिकी पठारावर ‘गेगेनिओफिस वाल्मिकी’ या दुर्मीळ देवगांडूळ प्रजातीचा शोध लागला असून, पश्चिम घाटातील जैवविविधतेच्या अभ्यासात हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
पुणे : सह्याद्रीच्या घनदाट जंगलांमध्ये आजही निसर्गाची अनेक गुपिते दडलेली आहेत, याची पुन्हा एकदा प्रचिती (New Caecilian Species Discovered in Paschim Ghats) आली आहे. राज्याच्या पश्चिम घाटातील पठारावर ‘सिसिलियन’ म्हणजेच ‘देवगांडूळ’ या उभयचर प्राण्याची एक अत्यंत दुर्मीळ आणि नवीन प्रजाती शास्त्रज्ञांनी शोधली आहे. या प्रजातीचे नामकरण ‘गेगेनिओफिस वाल्मिकी’ असे करण्यात आले असून, हा शोध पश्चिम घाटातील जैवविविधतेच्या अभ्यासात एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे संशोधकांनी सांगितले.

