Pune Traffic News: पाषाण-बाणेरकरांसाठी खुशखबर; कनेक्टिव्हिटी लिंक रॅम्पमुळे दोन किमी फेरा वाचणार, ८ कोटींच्या रॅम्प प्रकल्पाला प्रारंभ

पाषाण : पाषाण आणि सूस परिसरातील नागरिकांची अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी अखेर पूर्ण होत असून, पाषाण-सूस उड्डाण पुलाला राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वरील सेवा रस्त्याशी जोडणाऱ्या ‘कनेक्टिव्हिटी लिंक रॅम्प’च्या कामाला नुकतीच सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पामुळे परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटून प्रवास अधिक सुरक्षित आणि जलद होणार आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .सध्या पाषाणकडून महामार्गाच्या सेवा रस्त्याकडे जाणाऱ्या वाहनांना उड्डाण पुलाच्या शेवटपर्यंत जाऊन यू-टर्न घ्यावा लागतो. या फेऱ्यामुळे वाहनचालकांचा वेळ वाया जात असून, इंधनाचा खर्च वाढत आहे. अनेक वाहनचालक वेळ वाचवण्यासाठी विरुद्ध दिशेने वाहने चालवत असल्याने अपघाताचा धोका निर्माण होत होता. हा नवीन रॅम्प थेट सेवा रस्त्याला जोडला जाणार असल्याने हा धोका टळणार आहे..महापालिकेकडून सुमारे ८ कोटी ३ लाख रुपयांच्या खर्चातून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या कामाची जबाबदारी मे. श्री असोशिएट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यांना दिलेली असून ,हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत निश्चित केलेली आहे. या रॅम्पमुळे बाणेर, पाषाण आणि सूस परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..हा रॅम्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक वाहनचालकाचा किमान दोन किलोमीटरचा फेरा वाचणार आहे. त्यामुळे कोंडीही कमी होईल आणि प्रवास अधिक सोयीचा होईल.- विलास सपकाळ, स्थानिक नागरिक.Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...अधिक सुरक्षित आणि सुरळीत होईल. पाषाण, सूस आणि बाणेर परिसरातील नागरिकांचा प्रवासाचा वेळ कमी होण्यास मदत होईल. नियोजित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.- श्रीकांत गायकवाड, कार्यकारी अभियंता, पथ विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.