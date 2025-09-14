पुणे

Pashan Bus Stop : पाषाण बसथांब्याची दुरवस्था; प्रवाशांची गैरसोय आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष

PMPML Issues : पाषाण दत्तमंदिर चौकातील पीएमपी बसथांब्याची मोडकळीस आलेली अवस्था आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेचा अभाव नागरिकांच्या नाराजीस कारणीभूत ठरत आहे.
Pashan Bus Stop

Pashan Bus Stop

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पाषाण : येथील दत्तमंदिर चौकातील पीएमपीचा बसथांब्याची दुर्दशा झाली आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी येथे उभारलेले शेड अर्धवट तुटलेले असून, त्याचे लोखंडी रॉड बाहेर आले आहेत. हा थांबा प्रवाशांसाठी सुरक्षित नसल्याने बसची प्रतीक्षा करताना त्यांची गैरसोय होत आहे.

