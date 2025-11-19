Pashan News :पादचारी रस्त्यावर, गाड्या पदपथावर; नागरिकांमध्ये नाराजी!

पाषाण : पाषाण-सुतारवाडी परिसरातील विघ्नहर्ता चौकात रस्त्यांवर अनधिकृत दुहेरी पार्किंग आणि पदपथांवरील अतिक्रमणामुळे नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. मुख्य रस्त्यावरून सुतारवाडीकडे जाणाऱ्या मार्गावरील गृहनिर्माण संस्थांचे रहिवासी आणि महा ई-सेवा केंद्रात येणाऱ्या नागरिकांनी पार्किंगसाठी केवळ रस्ताच नाही, तर पदपथही व्यापले आहेत. यामुळे पादचाऱ्यांची गैरसोय होत आह. विघ्नहर्ता चौकातील रस्त्याच्या कडेला आणि पदपथांवर होणारे दुहेरी पार्किंग धोकादायक आहे..येथील पदपथ पूर्णपणे वाहनांखाली दबल्यामुळे, लहान मुले, वृद्ध आणि इतर पादचाऱ्यांवर भरधाव वाहतुकीच्या मुख्य रस्त्यावरूनच ये-जा करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे अपघाताची भीती निर्माण झाली आहे. चौकातील काही गृहनिर्माण संस्थांनी तर पदपथांवर थेट अतिक्रमण करत चेन आणि बॅरिकेड्स लावून हे पदपथ खासगी मालमत्ता असल्यासारखे पूर्णपणे बंद केले आहेत. महापालिकेचा अतिक्रमण आणि वाहतूक पोलिस विभाग या गंभीर समस्येकडे डोळेझाक करत असल्यामुळे विघ्नहर्ता चौकात दररोज वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचे सावट कायम असते. त्यामुळे यावर तत्काळ कारवाई करावी, तसेच पदपथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे करावेत, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे..मासिक पार्किंगसाठीही खिशाला कात्री.पादचाऱ्यांनाच धमकाविण्याचे प्रकारसार्वजनिक पदपथ मोकळे करावेत, अशी मागणी जेव्हा स्थानिक पादचाऱ्यांनी केली, तेव्हा संबंधित वाहन मालकांनी किंवा गृहनिर्माण संस्थामधील नागरिकांनी त्यांच्याशी भांडण केल्याचेही परिसरातील नागरिक सांगतात. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे सार्वजनिक जागेवर काही नागरिकांनी खासगी वापरासाठी ताबा मिळवला असून, त्यावर प्रश्न विचारल्यास उलट पादचाऱ्यांनाच धमकाविण्याचे प्रकार होत आहेत..माझे वय ७२ आहे. येथील काही जुन्या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये वाहने पार्क करण्यासाठी पुरेशी जागा नाही. त्यामुळे तेथील रहिवासी रस्त्यावर वाहने लावतात. ते तर योग्य नाहीत, पण किमान त्यांनी पदपथ तरी मोकळा ठेवावा. तरच माझ्यासारख्या ज्येष्ठ नागरिकांना चालणे सुलभ होईल. पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जागाच नसल्यामुळे रस्त्यावरून धोका पत्करून चालावे लागते.- दिनकर पाटील, स्थानिक रहिवासीआम्ही या भागाची प्रत्यक्ष पाहणी करून अनधिकृत पार्किंग व अतिक्रमणाचा मुद्दा तपासणार आहोत. गृहनिर्माण संस्थांमधील नागरिकांना पदपथांवरून चेन आणि वाहने तातडीने काढण्यास सांगण्यात येईल. त्यांना केवळ त्यांच्या निश्चित पार्किंग स्लॉटमध्येच वाहने उभी करण्याची सक्ती केली जाईल. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी या भागात सम-विषम पार्किंग लागू करण्याचाही प्रयत्न केला जाईल.- प्रसाद डोंगरे, सहाय्यक पोलिस अधिक्षक, वाहतूक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.