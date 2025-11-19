पुणे

Pashan News :पादचारी रस्त्यावर, गाड्या पदपथावर; नागरिकांमध्ये नाराजी!

Footpath Encroachment : महापालिकेचा अतिक्रमण आणि वाहतूक पोलिस विभाग या गंभीर समस्येकडे डोळेझाक करत असल्यामुळे विघ्नहर्ता चौकात दररोज वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचे सावट कायम असते.
सकाळ वृत्तसेवा
पाषाण : पाषाण-सुतारवाडी परिसरातील विघ्नहर्ता चौकात रस्त्यांवर अनधिकृत दुहेरी पार्किंग आणि पदपथांवरील अतिक्रमणामुळे नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. मुख्य रस्त्यावरून सुतारवाडीकडे जाणाऱ्या मार्गावरील गृहनिर्माण संस्थांचे रहिवासी आणि महा ई-सेवा केंद्रात येणाऱ्या नागरिकांनी पार्किंगसाठी केवळ रस्ताच नाही, तर पदपथही व्यापले आहेत. यामुळे पादचाऱ्यांची गैरसोय होत आह. विघ्नहर्ता चौकातील रस्त्याच्या कडेला आणि पदपथांवर होणारे दुहेरी पार्किंग धोकादायक आहे.

