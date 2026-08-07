पुणे

पाटण दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनाला गती मिळावी

पाटण दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनाला गती मिळावी
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लोणावळा, ता. ७ : मावळ तालुक्यातील पाटण येथील दरडग्रस्त नागरिकांचे सुरक्षित पुनर्वसन व्हावे, ही मागणी ग्रामस्थांनी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली आहे. या वेळी महाजन यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.

पाटण गावात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या दरड दुर्घटनेनंतर ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुंबईत महाजन यांच्याशी चर्चा केली. भेगडे यांनी दरडीचा धोका आणि भविष्यातील उपाययोजनांची गरज अधोरेखित करत, बाधितांना तातडीची मदत व कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची मागणी केली
महाजन यांनी यावर तातडीने पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. पंचनाम्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून बाधित कुटुंबांना दिलासा देण्याच्या सूचना या वेळी त्यांनी दिल्या. दरम्यान, ‘‘पाटणमधील नागरिकांची सुरक्षितता हीच आमची प्राथमिकता असून, त्यांचे पुनर्वसन होईपर्यंत पाठपुरावा सुरू राहील,’’ असे भेगडे यांनी या वेळी सांगितले.

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