चोरीचे सत्र चालूच

पाथर्डीत चोरट्यांचा धुमाकूळ
पाथर्डी, ता. ८ ः तालुक्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ सुरूच असून, एका रात्रीत घरफोडी आणि जबरी चोरीच्या दोन घटना घडल्या आहेत. पिंपळगाव टप्पा येथे घरफोडी करून सव्वा लाखाचा ऐवज लंपास करण्यात आला, तर माळी बाभूळगाव येथे घराबाहेर झोपलेल्या वृद्ध महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचे मणीमंगळसूत्र चोरट्याने जबरीने चोरून नेले. या दोन्ही प्रकरणी चोरट्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
तालुक्यातील पिंपळगाव टप्पा येथील शकिला बबन सय्यद यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार चोरट्यांनी घराच्या खोलीला बाहेरून लावलेले कुलूप तोडून घरात प्रवेश केला. घरातील सामान अस्ताव्यस्त करून कपाटातील ५० हजार रुपये रोख, ११ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मंगळसूत्र, तीन ग्रॅम वजनाची सोन्याची अंगठी आणि चांदीचे पैंजण असा १ लाख २५ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. दुसऱ्या घटनेत माळी बाभूळगाव येथील आश्राबाई दिवटे या घराच्या पोर्चमध्ये झोपलेल्या असताना पहाटेच्या सुमारास अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या गळ्यातील पाच ग्रॅम वजनाचे २५ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे मणीमंगळसूत्र जबरीने काढून नेले. यावेळी चोरट्याने घरातील सदस्य झोपलेल्या खोलीला बाहेरून कडी लावल्याने कुटुंबीय तत्काळ बाहेर येऊ शकले नाहीत. आजीच्या आरडाओरडीनंतर शेजाऱ्यांच्या मदतीने कडी उघडण्यात आली; मात्र तोपर्यंत चोरटा पसार झाला.
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