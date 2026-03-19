Pune News: वीरधवल जगदाळे यांना संयमाचे फळ! अनेक वेळा थांबण्याच्या सूचनेचे पालन केल्यानंतर मोठी जबाबदारी, काय आहे राजकीय वारसा..

दौंड : 'नेते सांगतील ते धोरण आणि बांधतील ते तोरण' या तत्त्वाने दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे तब्बल १९ वर्षे सहकारी राहिलेले दौंड तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वीरधवल कृष्णराव जगदाळे यांचा संयम फळाला आला आहे. तिसऱ्यांदा जिल्हा परिषदेत निवडून आलेल्या जगदाळे यांची जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी निवड केली आहे. .आलेगाव (ता. दौंड) येथील दौंड शुगर कारखान्याचा उभारणीच्या निमित्ताने तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्याशी वीरधवल जगदाळे यांचा संपर्क आला व त्यानंतर त्यांच्यामधील स्नेह उत्तरोत्तर वाढत गेला. जगदाळे यांनी टप्प्याटप्याने कारखान्याचा विस्तार करीत सहवीज निर्मिती आणि उपपदार्थ निर्मितीवर भर दिला. कारखान्याबरोबर त्यांनी त्यांच्या जिल्हा परिषद मतदारसंघासह दौंड तालुक्यात राज्य सरकार आणि जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून निधी आणून विकासकामे पूर्ण केली. अजित पवार यांचा वक्तशीरपणा, काटेकोर स्वच्छतेचा आग्रह, दर्जेदार विकासकामे, स्पष्टवक्तेपणा या गुणांचा जगदाळे यांच्यावर मोठा प्रभाव आहे. दोन दशकाच्या वाटचालीत त्यांनी अजित पवार यांचा कोणताही शब्द पडू दिला नाही किंवा एखाद्या निर्णयाला विरोध दर्शविला नाही..अजित पवार यांच्या माध्यमातून दौंड तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी कालव्याची आवर्तने मिळवून घेणे, शेतकऱ्यांसाठी रोहित्रांची संख्या वाढविणे, नद्यांवरील पूल व बंधाऱ्यांची दुरूस्ती, ओढा खोलीकरण, उसाचे एकरी उत्पादन वाढविण्यासाठी विविध कार्यशाळा आणि शिवारफेऱ्यांचे आयोजन, गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचे जाळे तयार करणे, महिला बचत गटांसाठी उपक्रम, मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींना स्वमालकीच्या इमारती, सहकारी संस्थांना उत्पन्न वाढीसाठी स्वमालकीच्या इमारतींची उभारणी, सिंचन, क्रीडा, कला, ग्रामीण पाणीपुरवठा, पशुसंवर्धन, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, समाज कल्याण, महिला व बाल कल्याण संबंधी योजना, आरोग्य, शिक्षणासंबंधी विकासोन्मुख प्रकल्प वीरधवल जगदाळे यांनी पूर्ण केले. .पुणे जिल्हा परिषदेत उपाध्यक्षपदाची संधी असतानाही जगदाळे यांनी अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार थांबणे पसंत केले. पुणे जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीत जगदाळे यांनी बॅंकेच्या दोन पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये 'अ' आणि 'ड' वर्गातून उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. परंतु, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनंतर त्यांनी अर्ज मागे घेतले होते. राष्ट्रवादी पक्षाच्या विभाजनानंतर त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता अजित पवार यांचे नेतृत्व मान्य केले. मागील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत पक्षासमोर मोठे आव्हान असतानाही त्यांनी पक्षाची पुनर्बांधणी केली. अनेक पदांवर संधी मिळाली नसली तरी त्याविषयी नाराजी व्यक्त न करता पक्षाचे काम जोमात सुरू ठेवले. पक्षनिष्ठा आणि संयमाचे फळ म्हणून त्यांची जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली आहे..राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...राजकीय वारसावीरधवल जगदाळे यांच्या मातोश्री तथा माजी आमदार उषादेवी कृष्णराव जगदाळे या खानवटे (ता. दौंड) येथील राजेभोसले या राजघराण्यातील कन्या. त्यांनी १९७२ ते १९७७ आणि १९८५ ते १९९० दहा वर्षे दौंड मतदारसंघाचे विधानसभेत प्रतिनिधित्व केलेले आहे, तर वडील दिवंगत माजी आमदार कृष्णराव बाजीराव जगदाळे यांनी १९८० ते १९८५ अशी पाच वर्षे दौंड मतदारसंघाचे विधानसभेत प्रतिनिधित्व केलेले आहे. ते पाटस येथील भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक उपाध्यक्ष होते.