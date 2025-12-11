Paud Phata Water Leakage : पौड फाट्यात जलवाहिनीला दोन दिवसांपासून गळती; लाखो लिटर पाणी वाया, ठेकेदारावर नागरिकांचा संताप

कर्वेनगर : पौड फाटा परिसरातील कोथरूड पोलिस चौकीसमोर मागील दोन दिवसांपासून जलवाहिनीला गळती लागून पिण्याचे पाणी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर वाहत आहे. रस्त्यावर चालू असलेल्या विविध खोदाई कामांमध्ये ठेकेदाराने योग्य ती खबरदारी न घेतल्याने जलवाहिनी फुटल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले..पाणी रस्त्यावरून दूरवर वाहत असल्याने रस्ता चिखलमय झाला आहे. वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांना मार्गक्रमण करताना कसरत करावी लागत असल्याने स्थानिक नागरिक महापालिका प्रशासन आणि खोदाई करणाऱ्या ठेकेदारांवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत आहेत..पौड फाटा परिसरात काही भागांत केबल टाकणे, ड्रेनेज खोदाईचे काम सध्या सुरू असून, ठेकेदाराकडून खोदकाम अत्यंत बेजबाबदार आणि निष्काळजीपणे केले जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. अनेकदा खोदाईदरम्यान पाणी, ड्रेनेज, वीज केबल या वाहिन्यांचे नुकसान होत असून, त्याची दुरुस्तीही वेळेत होत नाही. त्याच ढिलाईचा प्रत्यय कोथरूड पोलिस चौकीसमोर आलेल्या पाणीगळतीप्रकरणीही दिसून येत आहे..Mula Mutha Pollution : पुण्यात मुळा-मुठा नदीचे पाणी फेसाळले; फळभाज्या पालेभाज्या झाल्या दुषित; आरोग्य गेले धोक्यात!.या पाणीगळतीची जबाबदारी पूर्णपणे ठेकेदारावर टाकली पाहिजे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. कारण खोदकाम करताना जलवाहिनी कुठे आहे, किती खोल आहे, त्याअनुषंगाने खोदाई करताना कशी काळजी घ्यायची याबाबतीत ठेकेदार कंपन्या नियमांकडे दुर्लक्ष करतात. त्याचा फटका नागरिक आणि शहराच्या पाणीपुरवठ्याला बसतो. येथील जलवाहिनीवरील गळ्तीबाबत पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता हेमंत जगताप यांच्याशी संपर्क साधला असता, संपर्क होऊ शकला नाही..दुचाकीस्वारांची कसरतया गळतीमुळे पाण्याचा प्रवाह रस्त्यावर दूरवर वाहत जाऊन वाहनचालकांना अडथळा निर्माण होत आहे. रस्त्यावर पाणी साचल्याने मोटारसायकलस्वारांना घसरगुंडीचा धोका वाढला आहे. पाण्यात मिसळणारा चिखल आणि कचरा आजारांना आमंत्रण देत आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या संबंधित विभागाने तातडीने जलवाहिनीची दुरुस्ती करून ठेकेदारावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.