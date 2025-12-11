पुणे

Paud Phata Water Leakage : पौड फाट्यात जलवाहिनीला दोन दिवसांपासून गळती; लाखो लिटर पाणी वाया, ठेकेदारावर नागरिकांचा संताप

पौड फाटा परिसरातील कोथरूड पोलिस चौकीसमोर मागील दोन दिवसांपासून जलवाहिनीला गळती लागून पिण्याचे पाणी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर वाहत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कर्वेनगर : पौड फाटा परिसरातील कोथरूड पोलिस चौकीसमोर मागील दोन दिवसांपासून जलवाहिनीला गळती लागून पिण्याचे पाणी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर वाहत आहे. रस्त्यावर चालू असलेल्या विविध खोदाई कामांमध्ये ठेकेदाराने योग्य ती खबरदारी न घेतल्याने जलवाहिनी फुटल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.

