Pune : ९३३ कोटी भरा, नाहीतर पुण्याचं पाणी बंद करू; जलसंपदा विभागाचा महापालिकेला इशारा

पुणे शहरासाठी जलसंपदा विभागाने ११.६० टीएमसी पाणीकोटा मंजूर केला आहे. करारानुसार हा कोटा येत्या १५ दिवसांत संपणार आहे. महापालिकेने तातडीने ९३३ कोटी रुपयांची थकबाकी भरावी, अन्यथा करारानुसार पाणी कोटा संपत असल्यामुळे पुरवठा तत्काळ खंडित करावा लागेल, असा इशारा जलसंपदा विभागाने महापालिकेला दिला आहे. त्यामुळे महापालिका यावर काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. .जलसंपदा विभागाच्या खडकवासला प्रकल्प साखळीतून पुणे शहरासाठी ११.६० टीएमसी पाणी आरक्षित केले आहे. या प्रकल्पातील २९ टीएमसीपैकी बाष्पीभवन वगळता उर्वरित पाणी ग्रामीण भागातील शेती सिंचनासाठी वापरण्यात येते. मात्र, जलसंपदा विभागाच्या म्हणण्यानुसार महापालिकेने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकूण वापराच्या ८.८४ टीएमसी अतिरिक्त पाणीवापर केला आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या तरतुदीनुसार अतिरिक्त २५ टक्के पाणीवापर केल्यास दीडपट तर त्यापेक्षा जास्त वापर केल्यास पाणी वापर दराच्या तीनपट दंड आकारला जातो..Pune News : महापालिकेत समाविष्ट २३ गावांसाठी दोन हजार कोटीचे कर्ज घेण्याची तयारी.महापालिकेकडून २०१६ पासून अतिरिक्त पाणीवापर होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे जलसंपदाने महापालिकेला तरतुदीनुसार दंडआकारणी केली आहे. महापालिकेकडे ९५२ कोटी ६२ लाखांची थकबाकी आहे. महापालिकेने नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यांच्या पाणीपट्टीपोटी १९ कोटी ७५ लाख रुपये जलसंपदा विभागाकडे जमा केले आहेत. तरीदेखील फेब्रुवारीअखेर ९३२ कोटी ८८ लाखांची थकबाकी असल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. महापालिका दर महिन्याला केवळ १० कोटी रुपयांचीच पाणीपट्टी देते, असे आकडेवारीवरून दिसून येत असल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे..राज्य सरकारकडून महापालिकेला थकबाकी भरण्यासंदर्भातील पत्र आले होते. मात्र संबंधित बिलआकारणी चुकीच्या पद्धतीची आहे, रास्त थकबाकी महापालिकेने भरलेली आहे, असे पत्र महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी राज्य सरकारला पाठविले आहे. याबरोबरच महापालिकेकडून संबंधित बिलआकारणीबाबत पाटबंधारे विभागाच्या प्राथमिक विवाद निवारण अधिकाऱ्यांकडेही अपील केले आहे. - नंदकिशोर जगताप, प्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका.'खडकवासला'तून पाणी उचलता येणार नाहीजलसंपदातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ३१ जानेवारी अखेर महापालिकेने ११.२३ टीएमसी पाणीवापर केला आहे. उर्वरित ०.३६ टीएमसी पाणीवापर १५ दिवसांत होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे वार्षिक मंजूर पाणीकोटा संपत आला असून, त्यानंतर खडकवासला धरणातून महापालिकेला पाणी उचलता येणार नाही. त्यामुळे इतर उपलब्ध पाण्याच्या स्त्रोतांमधून आपल्या पातळीवर तरतूद करावी, अशी सूचना जलसंपदा विभागाने केली आहे. त्यामुळे महापालिकेने तत्काळ थकबाकी द्यावी, अन्यथा मंजूर पाणीकोटा संपल्यानंतर तो खंडित करण्यात येईल, असा इशारा जलसंपदा विभागाने दिला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले.