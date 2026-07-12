Moshi Building Collapse : मोशी दुर्घटनेतील शोधमोहीम ८३ तासांनी संपली; अखेरच्या बेपत्ता कामगाराचाही मृतदेह सापडला, मृतांचा आकडा ९ वर

पिंपरी, ता. १२ : मोशी येथील कचरा डेपो दुर्घटनेनंतर सलग ८३ तास सुरू असलेली शोध व बचावमोहीम रविवारी (ता. १२) पहाटे अखेर संपली. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेले अखेरचे बेपत्ता कामगार वामन कसबे यांचा मृतदेह पहाटे सुमारे एक वाजण्याच्या सुमारास शोध पथकाला आढळला. त्यानंतर त्यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी वायसीएम रुग्णालयात पाठविण्यात आला. यामुळे दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा नऊवर पोहोचला असून सर्व बेपत्ता व्यक्तींचा शोध पूर्ण झाल्याने प्रशासनाने शोधमोहीम थांबविली. .८ जुलै रोजी दुपारी 'वेस्ट टू एनर्जी' प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा कोसळल्याने २३ जण अडकले होते. त्यापैकी पाच जण स्वतः बाहेर पडले, तर नऊ जणांना बचाव पथकाने सुखरूप बाहेर काढले. गुरुवारी भावेश वाणी यांचा मृतदेह सापडला. त्यानंतर उर्वरित आठ जणांचा शोध सुरू होता. शनिवारी दुर्घटनाग्रस्त इमारतीचा काही भाग पाडून आत प्रवेशाचा मार्ग तयार करण्यात आला. त्यानंतर सात जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. अखेर रविवारी पहाटे वामन कसबे यांचाही मृतदेह सापडल्याने शोधमोहीम पूर्ण झाली. .कचऱ्याचा सतत कोसळणारा ढिगारा, विषारी वायू, ढासळलेले काँक्रीटचे बीम आणि पिलर यामुळे बचावकार्य अत्यंत आव्हानात्मक ठरले. भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ), पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पीएमआरडीए अग्निशमन दल, पोलीस आणि इतर यंत्रणांनी सलग चार दिवस समन्वयाने शोधकार्य राबविले.महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, प्रशासकीय इमारतीतील बचावकार्य पूर्ण झाले असून सर्व बेपत्ता व्यक्तींचा शोध लागल्याने शोधमोहीम थांबविण्यात आली आहे. अडकलेल्या व्यक्तींवर कचऱ्यासह मोठे बीम आणि पिलर कोसळल्याने त्यांना वाचविणे शक्य झाले नाही..Moshi Building Collapse: पुण्यातल्या मोशी दुर्घटनेत १४ जणांची सुटका तर ८ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू, बचावकार्य अजूनही सुरुच.मृतांमध्ये भावेश वाणी, अक्षय सावंत (३५, मोशी), सुनील कोरके (४०, आळंदी), सन्नी माने (३९, गंधर्वनगरी, मोशी), महेश कुंभार (३३, छत्रपती संभाजीनगर), नागेश गायकवाड (२६, संजय गांधी नगर, मोशी), रणजीत पाटील (२२, मोशी), राहुल गायकवाड आणि वामन कसबे यांचा समावेश आहे..चार दिवसांच्या अथक प्रयत्नांनंतर शोधमोहीम पूर्णकचऱ्याचा ढिगारा कोसळल्याने प्रशासकीय इमारत पूर्णपणे ढासळली होती. इमारतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कचरा भरला होता. जेवढा कचरा हटविला जात होता, तेवढाच पुन्हा डोंगरावरून कोसळत होता. त्यामुळे जेसीबी, पोकलेन, डंपर आणि इतर यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने अत्यंत सावधगिरीने काम करावे लागले. तीन दिवस शोध लागला नाही. अखेर शनिवारी इमारतीचा काँक्रिटचा भाग फोडून जवानांना आत प्रवेश मिळाला. दुपारपासून मृतदेह सापडण्यास सुरुवात झाली आणि रात्रीपर्यंत सात मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर पहाटे वामन कसबे यांचाही मृतदेह सापडल्याने शोधमोहीम पूर्ण झाली. .मृतांच्या कुटंबीयांना २५ लाखांची मदतदरम्यान, संबंधित कंपनीने दुर्घटनेतील प्रत्येक मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत, कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी आणि मुलांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च उचलण्याची घोषणा केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.