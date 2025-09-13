Bhosari Update : भोसरीतील चार मजली वाहनतळाचे हस्तांतरण पूर्ण, वाहतूक कोंडी सुटण्याची आशा

भोसरी : आळंदी रस्त्यावरील कै. श्री ज्ञानेश्वर (माउलीदादा) सोपानराव गवळी वाहनतळाचे हस्तांतर महापालिकेच्या स्थापत्य विभागाद्वारे भूमी जिंदगी विभागाकडे गुरुवारी (ता. ११) करण्यात आले. त्यामुळे उद्घाटन होऊनही सुरू होण्यास दिरंगाई झालेले हे वाहनतळ सुरू होण्याची आशा पल्लवीत झाली आहे. हे वाहनतळ सुरू झाल्यावर भोसरीतील आळंदी रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीपासून सुटका होण्यास मदत होणार आहे..पिंपरी चिंचवड शहरातील हे पहिले चार मजली वाहनतळ आहे. महापालिकेच्या ‘इ’ प्रभाग स्थापत्य विभागाद्वारे या वास्तूचे काम डिसेंबर २०२४ मध्ये पूर्ण करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जुलैमध्ये त्याचे उद्घाटनही झाले. मात्र, काही तांत्रिक अडचणींमुळे या वाहनतळाचे हस्तांतर रखडले होते. त्यामुळे काम पूर्ण होऊनही ते दहा महिन्यानंतरही सुरू होण्यास अडचणी निर्माण झाल्या..भोसरीतील आळंदी रस्त्यावर मुख्य बाजारपेठ आहे. येथील पदपथांवर व्यापाऱ्यांनी अतिक्रमण केले केले आहे. त्यामुळे मुळातच अरुंद असलेल्या या रस्त्याची रुंदी आणखी कमी झाली आहे. पूर्वी महापालिका आणि भोसरी पोलिस वाहतूक विभागाने सम-विषम पार्किंगचे नियोजन केले होते. तसे फलकही लावण्यात आले. पण, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. ग्राहक आणि व्यावसायिक दुकानांसमोराच वाहने उभी करतात. याचा रहदारीस अडथळा होऊन परिसरात नेहमीच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो..येथील पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी कै. सखूबाई गवळी प्रवेशद्वारासमोरील जागेत महापालिकेने चार मजली वाहनतळ उभारले. या येथे सुमारे दीडशे दुचाकी आणि ७५ चारचाकी वाहने उभी करता येतील. वाहनतळ सुरू झाल्यावर हा रस्ता ‘नो -पार्किंग झोन’ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आपसूकच कोंडीची समस्या सुटण्याची अपेक्षा आहे.नगररचना विभागाकडे लक्ष‘‘भूमी जिंदगी विभागाद्वारे भाडेनिश्चितीचा प्रस्ताव महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे. मात्र, नगररचना विभागाने भाडेनिश्चितीला दिरंगाई केल्यास हे वाहनतळ सुरू होण्यासाठी आणखीही काही महिने जाऊ शकतात,’’ अशी शक्यता एका अधिकाऱ्यांनी नाव छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केली..दुर्लक्षामुळे बकालपणाउद्घाटनानंतरही वाहनतळ सुरू न झाल्याने तेथे बकालपणा वाढत आहे. वाहनतळाच्या प्रवेशद्वारासमोरच कचराकुंडी ठेवण्यात आली आहे. तर अंतर्गत भागातही अस्वच्छता वाढली आहे.भोसरीतील वाहनतळाच्या हस्तांतरणाच्या कागदपत्रांमधील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात आल्या आहेत. या वाहनातळाचे हस्तांतरण भूमी जिंदगी विभागाकडे करण्यात आलेले आहे.- शिवराज वाडकर, स्थापत्य कार्यकारी अभियंता, ‘इ’ प्रभाग क्षेत्रीय कार्यालयभोसरीतील वाहनतळाच्या भाडे निश्चितीसाठीचा प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडून मान्यता मिळताच निविदा प्रसिद्ध करण्यात येईल. प्रक्रिया पूर्ण होताच वाहनतळ नागरिकांसाठी खुले होईल.- सीताराम बहुरे, उपायुक्त, भूमी जिंदगी विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.