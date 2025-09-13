पुणे

Bhosari Update : भोसरीतील चार मजली वाहनतळाचे हस्तांतरण पूर्ण, वाहतूक कोंडी सुटण्याची आशा

PCMC Projects : भोसरीतील चार मजली वाहनतळाच्या हस्तांतरामुळे आळंदी रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
PCMC Projects

PCMC Projects

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भोसरी : आळंदी रस्त्यावरील कै. श्री ज्ञानेश्वर (माउलीदादा) सोपानराव गवळी वाहनतळाचे हस्तांतर महापालिकेच्या स्थापत्य विभागाद्वारे भूमी जिंदगी विभागाकडे गुरुवारी (ता. ११) करण्यात आले. त्यामुळे उद्‌घाटन होऊनही सुरू होण्यास दिरंगाई झालेले हे वाहनतळ सुरू होण्याची आशा पल्लवीत झाली आहे. हे वाहनतळ सुरू झाल्यावर भोसरीतील आळंदी रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीपासून सुटका होण्यास मदत होणार आहे.

Loading content, please wait...
Pimpri Chinchwad
Pimpri Chinchwad Corporation
pimpri police
Pimpri Municipal School
Pimpri Municipal Corporation
pimpri chinchwad crime news
traffic congestion solutions
Traffic congestion in Pimpri-Chinchwad
Bhosari parking facility

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com