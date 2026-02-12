Veer Yatra : वीर यात्रेचा मुख्य दिवस, बैलगाडीतून सहकुटुंब देवाला जाण्याची परंपरा; २ हजार बैलगाड्या दाखल

परिंचे - श्री क्षेत्र वीर (ता.पुरंदर) येथे १२ दिवस सुरू असलेल्या श्रीनाथ म्हस्कोबा महाराजांच्या यात्रा उत्सवासाठी बैलगाडीतून सहकुटुंब प्रवास करून जाण्याची परंपरा अनेक शेतकरी भाविकांनी जपली आहे. दर वर्षी बैलगाडीतून येण्याच्या प्रथेत वाढ होत चालली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. .तरुण वर्गाचा बैलगाडीतून जाण्यासाठी वाढता कल असून घरी चारचाकी वाहनांची सोय असली तरी बैलगाडीत संपूर्ण संसार भरून चार दिवस यात्रेला जाण्याची मज्जाच वेगळी असल्याचे महिला भाविकांनी सांगितले.पुरंदर तालुक्यातील कोडीत, भिवडी, गराडे, नारायणपूर, पिंपळे, चांबळी, खळद, शिवरी तसेच सातारा जिल्हा व पुणे शहरातील आजूबाजूला असलेल्या गावांमधून मोठ्या संख्येने भाविक बैलगाडीतून प्रवास करत वीर यात्रेला येतात देवाच्या लग्न सोहळ्यापासून यात्रेच्या सांगतेपर्यंत बारा दिवस वीर येथे मुक्काम करतात..काही भाविक पंचमी दिवशी देवाची भाकणूक (भविष्यवाणी) व गजे गोपाळ (जेवणावळी) घालण्यासाठी वीर येथे दाखल होत आहेत. रंगाची शिंपन करून परतीचा प्रवास सुरू करत असल्याचे वडकी (ता. हवेली) येथील शेतकरी विठ्ठल मोडक व भरत शेवाळे यांनी सांगितले. श्रीनाथ म्हस्कोबा यात्रेला जाण्यासाठी खिल्लार बैलांची विशेष तयारी केली जाते.त्यांच्या गळ्यात घुंगरांच्या माळा किंवा कवड्यांच्या माळा हार घातले जातात. सजवलेल्या बैलांना ‘सर्जा राजा’ची जोडी असेही म्हणत असल्याचे एकनाथ शेवाळे, विकास शेवाळे यांनी सांगितले. खिल्लार प्रेमी तरुणांमध्ये या सोहळ्याला जाण्यासाठी मोठा उत्साह असल्याचे पाहयला मिळत आहे..बैलगाडीची रंगरंगोटी, दुरुस्ती व घुंगरांची सजावट केली जात असल्याचे उमेश शेवाळे, बाळासाहेब शेवाळे, सौरभ तरडे, तात्या गायकवाड, महेश मोडक, चतुर आंबेकर, कानिफनाथ मोडक, वैभव गायकवाड, करण आंबेकर आदी शेतकरी भाविकांनी सांगितले..यात्रेचा आज मुख्य दिवसवीर येथे गुरुवारी (ता. १२) यात्रेचा मुख्य दिवस मारामारी (रंगाचे शिंपन) करून बारा दिवस चालणारी यात्रा परतीचा प्रवास सुरू करते. बारा दिवस घरदार सोडून राहुट्यांमध्ये राहण्याचा आनंद खूप वेगळा असतो. आम्ही दर वर्षी या यात्रेला जाण्याची वाट पाहत असल्याची भावना एका महिला भाविकांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.