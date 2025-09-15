पुणे

Pune Traffic : पादचारी सुरक्षा वाऱ्यावर पुलांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष

Pedestrian Safety : खासगी वाहनांची झपाट्याने वाढ, अपयशी सार्वजनिक वाहतूक आणि वापरात नसलेले पादचारी पूल यामुळे पुण्याच्या वाहतूक व्यवस्थेवर ताण वाढत आहे.
पुणे : शहरात वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना पादचाऱ्यांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. महापालिकेने अनेक रस्त्यांवर पादचारी उड्डाण पूल उभे केले असले, तरी त्यांची ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशी गत झाली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून लिफ्टसह पादचारी मार्ग उभारले असले, तरी नागरिकांकडून त्याचा अत्यल्प वापर केला जात आहे. पादचाऱ्यांना सहज व वळसा न घालता रस्ता ओलांडता यावा, अशी व्यवस्था हवी. त्यादृष्टीने महापालिकेने धोरण बदलण्याची गरज आहे. राजकीय दबावात येऊन कुठेही पादचारी मार्ग उभारणे बंद करायला हवे.

