Pune Traffic : पादचारी सुरक्षा वाऱ्यावर पुलांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष

पुणे : शहरात वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना पादचाऱ्यांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. महापालिकेने अनेक रस्त्यांवर पादचारी उड्डाण पूल उभे केले असले, तरी त्यांची ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशी गत झाली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून लिफ्टसह पादचारी मार्ग उभारले असले, तरी नागरिकांकडून त्याचा अत्यल्प वापर केला जात आहे. पादचाऱ्यांना सहज व वळसा न घालता रस्ता ओलांडता यावा, अशी व्यवस्था हवी. त्यादृष्टीने महापालिकेने धोरण बदलण्याची गरज आहे. राजकीय दबावात येऊन कुठेही पादचारी मार्ग उभारणे बंद करायला हवे..लाखो वाहनांची भरपुणे शहरात पीएमपीच्या अपुऱ्या बस, वेळापत्रकाचे पालन न होणे, बसथांब्यांपर्यंत चालत जाण्याचे अंतर जास्त असणे, शहराच्या अंतर्गत मार्गांवर पीएमपीची बस उपलब्ध नसणे, रिक्षाचालकांकडून होणारी अडवणूक यासह अन्य कारणांमुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कुचकामी ठरलेली आहे. शहरात मेट्रो सुविधा दोन मार्गांवर सुरू झाली असली तरी अन्य भागात सुविधा पोहोचण्यासाठी पुढे अनेक वर्षे लागणार आहेत. नागरिकांना एका ठिकाणावरून दुसरीकडे वेळेत पोहोचण्यासाठी स्वतःच्या दुचाकी, चारचाकीशिवाय चांगला पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळे शहरात वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढून ती २०२४-२५ मध्ये ४१ लाख २५ हजार ९६८ इतकी झाली आहे. हीच वाहनांची संख्या २०२३-२४ मध्ये ३८ लाख ६३ हजार ८४९ इतकी होती. दरवर्षी लाखो वाहनांची भर पडत आहे. वरील आकडेवारीवरून खासगी वाहनांच्या वाढणाऱ्या संख्येचा अंदाज घेता, पुण्यातील रस्त्यावरील भीषण स्थितीचा अंदाज लावता येऊ शकतो..अशी आहे अवस्थापुणे महापालिकेने शहरात विविध ठिकाणी १० पादचारी उड्डाण पूल उभारले होते. त्यातील एसएनडीटी येथील पादचारी पुलाचा सर्वाधिक वापर केला जात होता. पण मेट्रो स्टेशनचे काम सुरू झाल्यानंतर आता येथे महामेट्रोने अद्ययावत पादचारी पूल उभारला आहे. त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांसह नागरिकांना होत आहे.कर्वे रस्त्यावर मृत्यूंजय मंदिर, कोथरूड स्टँडजवळ लिफ्टसह पादचारी पूल उभारले असले तरी त्याचा वापर क्वचित होतो. रस्ता ओलांडण्यासाठी पायऱ्या चढत जाऊन पुन्हा उतरणे ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, महिलांना शक्य होत नाही. या ठिकाणी लिफ्ट असल्या तरी त्या बऱ्याचदा बंद पडलेल्या असतात. त्यामुळे नागरिक थेट चौकातूनच रस्ता ओलांडतात. या पुलासाठी प्रत्येकी सुमारे दोन कोटी रुपयांचा खर्च महापालिकेने केला आहे.आळंदी रस्त्यावर आरटीओ येथेही मोठा खर्च करून पादचारी पूल बांधला असला तरी त्याचाही वापर कमी केला जात आहे.विश्रांतवाडी चौकात उड्डाण पुलाचे काम सुरू झाल्याने येथील पादचारी पूल काढून टाकला आहे. याचा काही भाग जंगली महाराज रस्त्यावर सीओईपीच्या वसतिगृहासमोर उभा करून विद्यार्थ्यांची सोय केली आहे.सातारा रस्त्यावर चैतन्यनगर येथील पादचारी पूल, सारसबाग येथील पादचारी पूल याचा नागरिकांकडून वापर केला जातो. पण त्याच्या स्वच्छतेकडे प्रकल्प विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे..मेट्रोमुळे पादचाऱ्यांची सोयमहामेट्रोने प्रवासी संख्या खेचण्यासाठी मेट्रो स्टेशनच्या परिसरात पादचारी उड्डाण पूल उभारले आहेत. त्यामुळे खासगी वाहनांचा वापर कमी होत आहेच; पण पादचाऱ्यांची गर्दी खेचण्यात यश येत आहे. याचा फायदा जंगली महाराज रस्त्यावरील मेट्रो स्टेशनला झाला आहे. तसेच मुठा नदीवर तंबोऱ्याच्या आकाराचा आकर्षक असा पादचारी पूल उभारून शनिवार पेठेचा भाग छत्रपती संभाजी उद्यान मेट्रो स्टेशनला जोडला आहे. बाबा भिडे पुलाच्या वरूनही पादचारी मार्ग जोडण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे नारायण पेठेतील नागरिकांची सोय होणार आहे. महापालिकेने पादचारी पूल उभारताना या पद्धतीने अभ्यास करणे आवश्यक आहे.ठोस धोरण आवश्यकपुणे महापालिकेवर गेल्या तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून प्रशासक आहे. या कालावधीत एकही पादचारी पूल उभारण्यात आलेला नाही. पण आगामी काळात महापालिकेची निवडणूक होऊन नगरसेवक निवडून येतील. त्यांच्याकडून छोट्या रस्त्यावर पादचारी पूल उभारणीची मागणी होऊ शकते, त्यासाठी दबाव आणला जाऊ शकतो. अशा वेळी प्रशासनाने गरज नसलेल्या ठिकाणी नकारात्मक अभिप्राय देणे आवश्यक आहे..गेल्या काही वर्षांत महापालिकेने पादचाऱ्यांच्या सोयीसाठी पादचारी पूल उभारले. पण त्याचा वापर कमी होत आहे. त्यामुळे आता सरसकट पादचारी पूल उभारले जाणार नाहीत. ३० मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या मोठ्या रस्त्यावर विचार केला जाऊ शकतो. रस्ता लहान असेल, दुभाजक नसले तर नागरिकांकडून पादचारी पुलाचा वापर केला जात नाही. पादचारी पूल, भुयारी मार्ग, समतल विगलक यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी दीड कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.- दिनकर गोजारे, मुख्य अभियंता, प्रकल्प विभागरस्ता समपातळीत पादचारी क्रॉसिंग हवेमहापालिकेने पादचाऱ्यांसाठी काही ठिकाणी पादचारी पुलांची व्यवस्था केली; पण या पुलांचा वापर किती होतो, याची पाहणी महापालिकेने करावी. नागरिकांना पादचारी पुलावर चढून पुन्हा उतरून पुढे जाणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य होते. त्यामुळेच रस्त्याच्या समपातळीवरच पादचारी क्रॉसिंग ठेवावे. त्यामुळे वाहनांचा वेग मंदावण्याबरोबरच अपघात कमी होतील आणि नागरिकांची सुरक्षितताही वाढेल. यासारख्या अनेक उपाययोजना पादचाऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी सुचविल्या आहेत.महापालिका प्रशासनाने शहराच्या वेगवेगळ्या भागात काही वर्षांपूर्वी पादचारी पुलांची रचना केली; मात्र, संबंधित पूल पादचाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरण्याऐवजी प्रेमीयुगुल, मद्यपी, गर्दुल्ले यांच्यासाठीच उपयुक्त ठरू लागले आहे. पादचारी पुलावरील अनेक पायऱ्या चढून पुन्हा तितक्याच पायऱ्या उतरणे नागरिकांना शक्य होत नाही. लहान मुले, खरेदीच्या पिशव्या किंवा अन्य वजनदार वस्तू घेऊन जाताना नागरिकांना, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना जिकिरीचे ठरते. परिणामी, नागरिक भरधाव वाहणारा रस्ता ओलांडून जाण्यास पसंती देतात..पादचारी वाऱ्यावरपुणे महापालिकेने शहरात पादचाऱ्यांच्या सोयीसाठी म्हणून आत्तापर्यंत सुमारे १८ भुयारी मार्ग बांधले आहेत, तर आठ ठिकाणी पादचारी उड्डाण पूल उभारले आहेत. पण महत्त्वाच्या चौकांमध्ये कोणतीही व्यवस्था नसल्याने पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडताना तारेवरची कसरत करावी लागते. पादचारी मार्गांवर टपऱ्या, पथाऱ्यांना परवानगी देण्यात आली असून, या व्यावसायिकांकडून मोठी जागा व्यापली जात असल्याने पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जागा शिल्लक नसते. नाइलाजास्तव पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागते. यात अपघात होऊन अनेक पादचाऱ्यांना त्यांचा जीव गमवावा लागला आहे. याबाबत तुमचे मत नावासह क्यूआर कोड स्कॅन करून किंवा editor.pune@esakal.com या मेलवर, तसेच ८४८४९७३६०२ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर कळवावे.पादचाऱ्यांसाठी उपाययोजनाचौकात १५ सेकंदांचा पादचारी सिग्नल सक्तीचा करावापादचारी सिग्नल लागल्यानंतर ठरावीक वाहनचालकांना सूचित्त करणारी ध्वनी व्यवस्था (बीप) असावीदोन चौकांच्या मध्ये दुभाजकांमधून रस्ता ओलांडण्याची व्यवस्था करावीरस्ता ओलांडण्यासाठी रम्बलिंग स्ट्रीप, गतिरोधक, ब्लिंकरची व्यवस्था असावी.कोथरूड दुरुस्तीअभावी पुलांच्या लिफ्ट बंदकोथरूडच्या मृत्यंुजयेश्वर मंदिर व कर्वे पुतळा येथील कोकण एक्स्प्रेस चौक या दोन ठिकाणी पादचारी पुलांसाठी लिफ्टची व्यवस्था केली होती. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांचीही नियुक्ती केली. मात्र संबंधित लिफ्टची नियमितपणे देखभाल दुरुस्ती झाली नाही. हळूहळू महापालिकेने लिफ्टसाठी ठेवलेले कर्मचारीदेखील तेथून काढून टाकले.डेक्कन भुयारी पादचारी मार्गासारखी व्यवस्था कराडेक्कनमधील गरवारे पुलाच्या येथे भुयारी पादचारी मार्ग आहे. तेथे चहूबाजूंनी नैसर्गिक प्रकाश, खेळती हवा व सुरक्षित वातावरण आहे. शहरात अन्य ठिकाणी अशी व्यवस्था झाल्यास पादचाऱ्यांकडून त्याचा जास्तीत जास्त वापर होऊ शकतो, असे इनामदार यांनी सांगितले.शहरात पादचाऱ्यांना कायम दुय्यम ठेवले आहे. पादचारी पुलाच्या ५०-६० पायऱ्या चढून कोण ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले व महिला पुलाचा वापर करणार. पादचारी पुलासाठी केलेली लिफ्टची व्यवस्थादेखील कुचकामी आहे.- प्रशांत इनामदार, समन्वयक, पादचारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.