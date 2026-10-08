Two Wheeler Accident : दुचाकीच्या धडकेत पादचाऱ्याचा मृत्यू; दुचाकीस्वाराविरुद्ध गुन्हा दाखल

सिंहगड रस्ता - हिंगणे खुर्द येथील महादेवनगर परिसरात रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्याला भरधाव दुचाकीने धडक दिली. या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या पादचाऱ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. याप्रकरणी सिंहगड रस्ता पोलिसांनी दुचाकीस्वाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..भिकू विष्णू शिंदे (वय ५०, रा. महादेवनगर, हिंगणे खुर्द) असे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. त्यांच्या पत्नी सारिका शिंदे (वय ४८) यांनी सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार दुचाकीस्वार श्रीकांत अनंता कानगुडे (वय २७, रा. दुर्गा सोसायटी, साईनगर, हिंगणे खुर्द) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिंदे हे माळीकाम करीत होते. सकाळी आठच्या सुमारास ते कामावरून घरी परतत होते. महादेवनगर परिसरात रस्ता ओलांडताना भरधाव दुचाकीने त्यांना धडक दिली.अपघातात शिंदे गंभीर जखमी झाले. परिसरातील नागरिकांनी त्यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचार सुरू असताना त्यांचा मृत्यू झाला. पोलिस हवालदार गंभीरे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.