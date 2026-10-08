पुणे

Two Wheeler Accident : दुचाकीच्या धडकेत पादचाऱ्याचा मृत्यू; दुचाकीस्वाराविरुद्ध गुन्हा दाखल

हिंगणे खुर्द येथील महादेवनगर परिसरात रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्याला भरधाव दुचाकीने धडक दिली.
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सकाळ वृत्तसेवा
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सिंहगड रस्ता - हिंगणे खुर्द येथील महादेवनगर परिसरात रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्याला भरधाव दुचाकीने धडक दिली. या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या पादचाऱ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. याप्रकरणी सिंहगड रस्ता पोलिसांनी दुचाकीस्वाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

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