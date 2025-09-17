पुणे

Vadgaon Sheri Traffic : भुयारी मार्ग टाळून जिवाशी खेळ! विमाननगर परिसर; नागरिक रस्त्यावरूनच करत आहेत ये-जा

Pedestrian Safety : वडगाव शेरीतील नगर रस्त्यावर पादचारी भुयारी मार्ग असूनही नागरिक वाहतुकीच्या रस्त्यावरून रस्ता ओलांडत असून अपघाताचा धोका निर्माण होत आहे.
Vadgaon Sheri Traffic

Vadgaon Sheri Traffic

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वडगाव शेरी : नगर रस्ता ओलांडण्यासाठी विमाननगर चौक आणि चंदननगर परिसरात नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी पादचारी भुयारी मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आले असले, तरीही अनेक नागरिक त्याचा वापर न करता थेट वाहतुकीच्या रस्त्यावरूनच ये-जा करत आहेत. भरधाव वाहतुकीतून अनेक लोक आपला जीव धोक्यात घालून रस्ता ओलांडत आहेत, त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता निर्माण होते.

Loading content, please wait...
traffic congestion solutions
Citizen Involvement in Traffic Management
Pedestrian safety in Viman Nagar
Underground pedestrian pathways

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com