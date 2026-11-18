गराडे, ता. १८ : केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन सुरू ठेवण्यासाठी नोव्हेंबरअखेर हयातीचा दाखला सादर करणे अनिवार्य आहे. यासाठी भारतीय डाक विभाग आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेतर्फे ३० नोव्हेंबरपर्यंत विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे.
या मोहिमेअंतर्गत बायोमेट्रिकसह आता ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ (चेहरा ओळख पडताळणी) ही नवीन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ज्या पेन्शनधारकांच्या बोटांचे ठसे उमटत नाहीत, त्यांना या सुविधेमुळे दिलासा मिळणार आहे. बारामती, इंदापूर, सासवड, दौंड आणि शिरूर तालुक्यातील सर्व ग्रामीण टपाल कार्यालये, उपटपाल कार्यालये आणि बारामती मुख्य डाकघरात ही सेवा उपलब्ध आहे.
केवळ ७० रुपये शुल्कात पोस्टमन किंवा ग्रामीण डाक सेवक यांना घरी बोलावून अथवा जवळच्या टपाल कार्यालयामध्ये जाऊन ऑनलाइन पद्धतीने हा दाखला सादर करता येईल. यासाठी आधार क्रमांक, पेन्शन पेमेंट ऑर्डर आणि मोबाइल क्रमांक आवश्यक आहे. या सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन टपाल कार्यालयाचे अधीक्षक (बारामती विभाग) केतन शित्रे, शाखा प्रबंधक स्वप्नील सावंत आणि क्लार्क अंजन यांनी केले असल्याची माहिती सासवड उपविभागाचे डाक निरीक्षक योगेश वीर यांनी दिली.
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