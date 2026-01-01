नदुबळ्यांच्या हक्कांसाठी जनआंदोलन व्हावे
दीनदुबळ्यांच्या हक्कांसाठी जनआंदोलन व्हावे
नववर्षानिमित्त काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १ ः ‘‘दीनदुबळ्यांच्या हक्कांसाठी नववर्षात जनआंदोलन व्हावे,’’ अशी अपेक्षा काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी व्यक्त केली आहे. नव्या वर्षाचे स्वागत करताना खर्गे यांनी भाजप प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी(एनडीए) सरकारवर जोरदार टीका केली असून या सरकारच्या लूट, भ्रष्टाचार आणि कुप्रशासनामुळे सरते वर्ष लक्षात राहील, असे खर्गे यांनी समाज माध्यमातून सांगितले.
‘‘नव्या वर्षात कामाचा, मतदानाचा आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार लोकांना मिळावा. राज्यघटना आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण व्हावे, नागरिकांचे सशक्तीकरण, त्यांचे हक्क, अधिकार आणि सामाजिक न्याय मिळवणे, युवकांना रोजगार देणे, महिलांची सुरक्षा, शेतकऱ्यांना समृद्ध करणे, वंचित आणि गरिबांना मदतीचा हात देणेदेखील तितकेचे आवश्यक आहे,’’ असे खर्गे यांनी म्हटले आहे.
‘एनडीए’ सरकारने सरत्या वर्षात मनरेगा योजना बंद करत कोट्यवधी लोकांचा कामाचा अधिकार हिरावून घेतल्याचा आरोप खर्गे यांनी केला आहे.
‘‘कोणतीही तयारी न करता राबविण्यात आलेल्या मतदार याद्यांच्या सखोल फेरपडताळणी (एसआयआर) मोहिमेमुळे असंख्य लोकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावला गेला. समाजात आर्थिक असमानता आली. आघाडीच्या एक टक्के लोकांकडे देशातील 40 टक्के संपत्ती एकवटली गेली आहे. रुपया घसरत असून आरबीआयने २.८ लाख कोटी रुपयांचे डॉलर्स विकले तरी रुपया सावरलेला नाही. बेरोजगारीचा दर गगनाला भिडला असून पेपरफुटीच्या माफियांचा खेळ चालू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मित्र ''नमस्ते ट्रम्प'' यांनी सर्वाधिक आयात कर भारतावर लागला आहे, अशा घडामोडींचा खर्गे यांनी उल्लेख केला.
