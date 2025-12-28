baburao chandere and dattatray dhankavade

baburao chandere and dattatray dhankavade

sakal

पुणे

Water Supply : सूस, म्हाळुंगेचा पाणीप्रश्न कायमचा मिटणार; मुळशीतून पाणी आणण्याच्या प्रस्तावाला राज्याची तत्त्वतः मान्यता

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांतील पिण्याचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी मुळशी धरणातून पाणी आणण्याच्या प्रस्तावाला अखेर राज्य मंत्रिमंडळाची तत्त्वत: मान्यता मिळाली.
Published on

पुणे - पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांतील पिण्याचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी मुळशी धरणातून पाणी आणण्याच्या प्रस्तावाला अखेर राज्य मंत्रिमंडळाची तत्त्वत: मान्यता मिळाली आहे. यामुळे सूस व म्हाळुंगेसह पुण्याच्या पश्चिम भागाला दिलासा मिळणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

Loading content, please wait...
pune
Pimpri Chinchwad
state government
Water supply
Project
Proposal
mahalunge
Marathi News Esakal
www.esakal.com