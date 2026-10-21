Pune News : जितेंद्र आव्हाड यांना धमकी देणारा लोणीकंदमधून ताब्यात; घरमालकाच्या सतर्कतेमुळे आरोपी ताब्यात

पुणे - राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना फोन व मेसेजद्वारे जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या आरोपीला लोणीकंद पोलिसांनी अटक केली आहे..विशाल माधवराव बिच्चेवाड (वय-३९, रा. बारावा मैल, लोणीकंद) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनिता रोकडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९ ऑक्टोबर रोजी रात्री आरोपीने आव्हाड यांना 'तुझ्या दारात आलोय, आत सोडायला सांग, आधी गोळ्या घालेन', अशी धमकी देत अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केली होती..याप्रकरणी ठाण्यातील वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, प्रसारमाध्यमांवर ही बातमी येताच, लोणीकंद येथील घरमालकाने आपल्याकडे भाडेकरू म्हणून राहणारा विशाल हाच तो आरोपी असल्याचे ओळखले..घरमालकाने सतर्कता दाखवत विशालला पकडून लोणीकंद पोलिसांच्या ताब्यात दिले. यानंतर ठाणे पोलिसांनी लोणीकंद येथे येत विशाल बिच्चेवाड याला ताब्यात घेत कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. विशाल बिच्चेवाड हा सेक्युरिटी सुपरवायझर म्हणून काम करत असल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.