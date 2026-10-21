पुणे

Pune News : जितेंद्र आव्हाड यांना धमकी देणारा लोणीकंदमधून ताब्यात; घरमालकाच्या सतर्कतेमुळे आरोपी ताब्यात

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना फोन व मेसेजद्वारे जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या आरोपीला लोणीकंद पोलिसांनी केली अटक.
MLA Jitendra Awhad

MLA Jitendra Awhad

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना फोन व मेसेजद्वारे जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या आरोपीला लोणीकंद पोलिसांनी अटक केली आहे.

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