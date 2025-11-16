Pune Crime:'पेट्रोलपंप कर्मचाऱ्यावर हल्ला'; येरवडा पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई, रेकॉर्डवरील दोन गुन्हेगार जेरबंद

विश्रांतवाडी: येरवड्यातील गुंजन चौकात विलास पेट्रोलियम येथील कर्मचाऱ्याला मारहाण करून दहशत माजविणाऱ्या दोन सराईत गुन्हेगारांना येरवडा पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांत बेड्या ठोकल्या. या प्रकरणी कृष्णा प्रभाकर नाईक (वय २५) आणि अक्षय ऊर्फ आबा सुदाम जमदाडे (वय २५) यांना अटक करण्यात आले आहे. हे दोघेही गांधीनगर, येरवडा येथील रहिवासी असून यांच्यावर यापूर्वीही गुन्हे नोंद असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...१३ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी सात वाजता आरोपी मोटारसायकलवरून पेट्रोलपंपावर आले. रांग मोडून पुढे येत त्यांनी “आमच्या गाडीत आधी पेट्रोल भरा” अशी दमदाटी केली. कर्मचारी गणेश भराटे (वय ३५, रा.चिंचवड) यांना विरोध केल्याने आरोपींनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. तसेच त्यांनी हत्याराने भराटे यांच्या पाठीवर आणि उजव्या हातावर वार करून त्यांना जखमी केले. शिवाय “जिवे मारू” अशी धमकी देत परिसरात दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकारामुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र पोलिसांच्या वेगवान कारवाईमुळे नागरिकांनी दिलासा व्यक्त केला आहे..तक्रार मिळताच येरवडा पोलिसांनी वेगाने तपास करून २४ तासांच्या आत दोन्ही आरोपींना अटक केली. दहशत माजविणाऱ्या गुन्हेगारांना पोलिसांनी त्याच ठिकाणी नेऊन गुडघ्यावर बसवले आणि कर्मचाऱ्यांची माफी मागायला लावली. या कारवाईमुळे कायद्याची भीती निर्माण करण्याचा संदेश देण्यात आला. पुढील तपास पोलीस हवालदार तेजपाल जाधव करीत आहेत..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा... या कारवाईसाठी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलीस उपायुक्त निखिल पिंगळे, पोलीस उपायुक्त (झोन 4) सोमय मुंडे,सहायक पोलीस आयुक्त प्रांजली सोनवणे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अंजुम बागवान, पोलीस निरीक्षक विजय ठाकर यांचे मार्गदर्शन लाभले.पोलीस उपनिरीक्षक प्रदीप सुर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस अंमलदार अतुल जाधव,मुकुंद कोकणे आदींच्या पथकाने तपास केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.