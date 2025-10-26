Jogendra Kawade : फलटण प्रकरणात पडद्यामागील सूत्रधारांचा पण तपास करा

दौंड - सातारा जिल्हातील फलटण उप जिल्हा रूग्णालयातील महिला डॅाक्टर आत्महत्या प्रकरणी शक्य असेल तर विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) तपास झाला पाहिजे. हे प्रकरण दडपण्यासाठी दबाव आणणारे आणि पडद्यामागील सूत्रधारांचा देखील सखोल तपास आणि कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी लाँग मार्च आंदोलनाचे प्रणेते तथा पिपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी केली..दौंड शहरात पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी ही मागणी केली. महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष जयदिप कवाडे यांच्यासह युवक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सोनवणे व पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.प्रा. जोगेंद्र कवाडे म्हणाले, फलटण येथे मागासवर्गीय डॅाक्टर तरूणीच्या आत्महत्या प्रकरणात राजकारण न करता ज्या लोकांनी या डॅाक्टर तरूणीला सतावले, अत्याचार केला आणि आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे..या प्रकरणात दोन जण सापडले असले तरी पोलिसांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून सखोल तपास केला पाहिजे. संशयित आरोपी पोलिस उप निरीक्षक असला तरी त्याला कोणतीही दया - माया न दाखवता त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना प्रा. जोगेंद्र कवाडे म्हणाले, सध्याच्या काळात लाँग मार्च काढण्याची वेळ आली तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकरिता आणि शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या मागणीसाठी लाँग मार्च काढावा लागेल. राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकरी उध्दवस्त झाल्याने त्यांना प्रति हेक्टर पन्नास हजार रूपये सानुग्रह मदत मिळावी, ही आमच्या पक्षाची मागणी आहे..जमिनीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करावे. शिक्षण हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहिलेले नाही. देशात सर्वांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण व आरोग्य सेवा विनामूल्य दिल्या पाहिजेत. सर्वांना सहजपणे शिक्षण घेता यावे, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे..राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे योगदान काय?प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे देशाच्या विकासात काय योगदान आहे?, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्याचबरोबर संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त शासनाने विशेष नाण्याचे अनावरण करण्याची काय गरज होती?, अशी टीका केली. समाज तोडण्याचे काम करणार्या आणि विघटनवादी संस्थांवर कारवाईची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.