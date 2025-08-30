Pharmacy Admission : फार्मसीच्या प्रवेशासाठी अद्यापही प्रतीक्षाच!! अंतिम गुणवत्ता यादी १२ सप्टेंबरला होणार जाहीर

पुणे - राज्यात विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेला वेग आला असला, तरी अद्याप बी. फार्मसी आणि फार्म. डी या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे औषधनिर्माणशास्त्रातील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रवेशासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. या प्रवेश प्रक्रियेतील तात्पुरती गुणवत्ता यादी सहा सप्टेंबर, तर अंतिम गुणवत्ता यादी १२ सप्टेंबर रोजी जाहीर होणार आहे..राज्यातील शासकीय, शासकीय अनुदानित, विद्यापीठांमधील विभाग, विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालये, विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत (सीईटी कक्ष) केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते..अभियांत्रिकी, विधी, व्यवस्थापन अशा विविध पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सध्या सीईटी कक्षामार्फत सुरू आहे. बहुतांश अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात आली आहे. मात्र, असे असताना औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाचे वेळापत्रक कोलमडले आहे..ऑगस्ट महिना उलटला तरी देखील बी.फार्मसी आणि फार्म. डी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी केवळ ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियाच सुरू असल्याचे दिसून येते. परिणामी, औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी इच्छुक असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे..औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रियेतील केवळ नोंदणी प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. या नोंदणी प्रक्रियेला सातत्याने मुदतवाढ मिळाल्याने प्रवेश प्रक्रिया पुढे सरकू शकलेली नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांची चिंता वाढत आहे. विविध कारणांमुळे औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची प्रक्रिया गेल्या तीन वर्षांपासून लांबत आहेत. यावर्षीही ही प्रक्रिया लांबली आहे..सीईटी कक्षाने जाहीर केलेल्या सुधारित वेळापत्रकानुसार, विद्यार्थ्यांना बी. फार्मसी आणि फार्म.डी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी आता येत्या मंगळवारपर्यंत (ता. २) अर्ज नोंदणी करता येणार आहे. तर या अभ्यासक्रमाची तात्पुरती गुणवत्ता यादी सहा सप्टेंबर रोजी जाहीर होणार आहे. या यादीवर हरकती, आक्षेप नोंदविण्यासाठी सात ते नऊ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची अंतिम गुणवत्ता यादी १२ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.