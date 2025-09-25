पुणे

Pune News : बौद्धिक भांडवल ही आपली खरी ताकद - डॉ. रघुनाथ माशेलकर

‘पीआयसी’ चा १४ वा वर्धापन दिन बुधवारी (ता.२४ ) नव्या पाषाण कॅम्पसवर साजरा करण्यात आला.
dr. raghunath mashelkar

dr. raghunath mashelkar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ‘पुण्यात ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर होण्याची मोठी क्षमता आहे. आपली खरी ताकद तिच्या बौद्धिक भांडवलात आहे. डावोसने जागतिक स्तरावर केलेल्या कार्याप्रमाणेच आपण ‘ब्रेन पॉवर’ च्या माध्यमातून विलक्षण परिणाम साधू शकतो, याची जाणीव ठेवून मानसिकतेत बदल करणे आवश्यक आहे, असे मत पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे (पीआयसी) अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
pune
Birth Anniversary
Celebration
Raghunath Mashelkar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com