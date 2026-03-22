Pune Accident: पुण्यातील मुथाळणे घाटात शेतमजूरांची पिकअप पलटली; एक गंभीर तर १८ किरकोळ जखमी!

ओतूर: जुन्नर तालुक्यातील मुथाळणे घाटात सपटीला पिकअप पलटी झाली असून पिकअप मधील १८ शेतमजूर जखमी झाले आहेत तर एक गंभीर जखमी आहे. सदर अपघात रविवार (ता.२२) रोजी सायंकाळी सहा वाजे दरम्यान उदापूर मुथाळणे मार्गावर मुथाळणे घाटात झाला असून या अपघाता १८ जण किरकोळ व एक जण गंभीर जखमी झाला आहे..या अपघातातील ओतूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात १४ किरकोळ जखमी रुग्ण दाखल असून जखमीमध्ये पुष्पा मुठे,अल्का दिघे,लिलाबाई बुळे,विमल मुठे, ज्ञानेश्वर मुठे,वर्षा दिघे,अनिता मुठे,सांगता काशिनाथ मुठे,सुलचना मुठे,संगिता चिंतामण मुठे,शारदा मुठे,रेश्मा बुळे,भिमाबाई मुठे,किसनाबाई कचरे सर्व राहणार रा.सातेवाडी ता.आकोले जि.अहिल्यानगर हे आहे.तर निरामय हॉस्पिटल ओतूर येथे निवृती मुठे वय.३६,खेमा मुठे वय.३५,योगेश मुठे वय.१९ सर्व राहणार सातेवाडी ता.आकोले जि.अहिल्यानगर हे आहे.तर आळेफाटा येथे गंभीर जखमी रामदास घोडे वय.३५ रा. सातेवाडी ता.आकोले जि.अहिल्यानगर हे आहे..या अपघाताबाबत अधिक माहिती अशी की दररोज प्रमाणे सायंकाळी आकोले तालुक्यातील पिकअप चालक ठकाजी कचरे (रा.कचरेवाडी ता.आकोले जि.अहिल्यानगर) हे आपल्या पिकअप मध्ये जुन्नर तालुक्यातील बनकरफाटा, उदापूर,मांदारणे येथे काम करत असलेले आकोले तालुक्यातील उंबरेवाडी, सातेवाडी व परिसरातील शेतमजुरांना सायंकाळी पाच वाजता कामावरून सुट्टी झाल्यावर घरी जाण्यासाठी कचरे यांच्या पिकअप मध्ये बसले होते.या पिकअप गाडीचा मुथाळणे घाटात वाघोबा मंदिराच्या मागे वळणार पिकअप गाडी पलटी झाली.पिकअप गाडी पलटी झाल्यामुळे गाडीतील शेतमजूर १७ शेतमजूर जखमी झाले असून १ गंभीर जखमी आहे..या अपघातानंतर जिल्हा परिषद सदस्य सोनाबाई दाभाडे यांनी जोखमीची भेट घेऊन विचारपूस केली.तर बिरसा ब्रिगेड तालुका अध्यक्ष राजु मुठे म्हणाले सदर पिक अप चालकाचा हा दुसरा अपघात असून त्यांचे लायसेन्स सस्पेंड करून त्याच्यवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मुठे यांनी केली आहे.