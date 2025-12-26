पुणे

Pune International Film Festival : ‘पिफ’मध्ये ऑस्करच्या यादीतील नऊ चित्रपट पाहण्याची संधी

यंदाच्या पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (पिफ) ऑस्करच्या यादीत आलेले तब्बल नऊ चित्रपट पाहण्याची संधी चित्रपटप्रेमींना मिळणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - यंदाच्या पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (पिफ) ऑस्करच्या यादीत आलेले तब्बल नऊ चित्रपट पाहण्याची संधी चित्रपटप्रेमींना मिळणार आहे. यातील चार चित्रपट हे प्रतिष्ठेच्या गोल्डन ग्लोब पुरस्कारांच्या यादीतही आहेत.

