Pune International Film Festival : ‘पिफ’मध्ये ऑस्करच्या यादीतील नऊ चित्रपट पाहण्याची संधी

पुणे - यंदाच्या पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (पिफ) ऑस्करच्या यादीत आलेले तब्बल नऊ चित्रपट पाहण्याची संधी चित्रपटप्रेमींना मिळणार आहे. यातील चार चित्रपट हे प्रतिष्ठेच्या गोल्डन ग्लोब पुरस्कारांच्या यादीतही आहेत..यंदाचा 'पिफ' १५ ते २२ जानेवारीदरम्यान होणार आहे. सध्या जगभरामध्ये गाजत असलेले 'सेंटिमेंटल व्हॅल्यू', 'सिरात' आणि 'इट वॉज जस्ट अॅन अॅक्सिडेंट' या तीन चित्रपटांसह 'साउंड ऑफ फॉलिंग', 'द प्रेसिडेंट्स केक', 'लेट शिफ्ट', 'नो अदर चॉइस', 'कटिंग थ्रू रॉक्स' हे पाच चित्रपट 'पिफ'मध्ये ग्लोबल सिनेमा या विभागात पाहायला मिळणार आहेत..'सेंटिमेंटल व्हॅल्यू' हा यावर्षी चर्चेत असलेला चित्रपट जोआकिम ट्रियर यांनी दिग्दर्शित केला असून, एक प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि त्याच्या दोन विभक्त मुलींमधील नात्यावर आधारित आहे. २०२५च्या कान चित्रपट महोत्सवाच्या मुख्य स्पर्धेत चित्रपटाचा वर्ल्ड प्रीमियर झाला. त्याला ग्रँड प्रिक्स पुरस्कार मिळाला. यंदाच्या ऑस्करसाठी चित्रपटाला पहिल्या यादीत स्थान मिळाले..'सिरात' हा ऑलिव्हर लॅक्से दिग्दर्शित चित्रपट दक्षिण मोरोक्कोच्या वाळवंटात हरवलेल्या मुलीचा आणि रेव्ह पार्टी करणाऱ्या गटाचा शोध घेणाऱ्या वडिलांची कथा सांगतो. याही चित्रपटाला ऑस्करच्या सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्मच्या यादीत स्थान मिळाले आहे..यासह 'ऑल दॅट्स लेफ्ट ऑफ यू' हा चित्रपट जागतिक चित्रपट स्पर्धा विभागात पाहायला मिळणार आहे. हा चित्रपटदेखील ऑस्करच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या पहिल्या यादीमध्ये नुकताच समाविष्ट झाला आहे..