Pandharpur Wari: वारकऱ्यांच्या मनावर वेदनेचा ठसा; विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी निघालेल्या भगिनींची वारी संपली अर्ध्यावरच

वाल्हे/जेजुरी: आषाढी वारी ही महाराष्ट्राच्या श्रद्धेचा, समतेचा आणि भक्तीचा सोहळा मानली जाते. मात्र, बेलसर टोलनाक्याजवळ घडलेल्या या दुर्घटनेने लाखो वारकऱ्यांच्या मनावर वेदनेचा ठसा उमटविला. विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी निघालेल्या तीन भगिनींची वारी अर्ध्यावरच संपली, तर त्यांच्या सहकाऱ्यांनी डोळ्यांसमोर घडलेले हे दृश्य आयुष्यभर विसरता येणार नाही, अशी भावना व्यक्त केली. ‘माउली, पुढच्या वर्षी पुन्हा या’ असे म्हणणारे वारकरी यावेळी मात्र अश्रूंनी निरोप देत होते. .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.या अपघाताची माहिती मिळताच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी जेजुरी ग्रामीण रुग्णालयात भेट देऊन जखमी वारकऱ्यांची विचारपूस केली. त्यांनी डॉक्टरांकडून उपचारांची माहिती घेत आवश्यक सूचना दिल्या. राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांनीही खासगी रुग्णालयात जाऊन जखमींची भेट घेतली. जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून जखमींना भेट दिली. यावेळी ते म्हणाले, ‘‘अपघातातील चालकाला ताब्यात घेण्यात आले असून, त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. वारकऱ्यांनी शिस्तीत चालावे. पालखीतील वाहनचालकांची फिटनेस आणि वैद्यकीय तपासणी होणे आवश्यक आहे. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी वाहतूक नियोजन अधिक प्रभावी करण्यात येईल.’’.ट्रकचालक ताब्यातअपघातातील ट्रक नांदेड जिल्ह्यातील लोहा येथील रंगनाथ महाराज पोखरबिशीकर यांच्या दिंडीसोबतचा आहे. त्यावरील ट्रकचालक एकनाथ बालाजी कड (रा. नांदेड) हे रात्रीपासून अस्वस्थ होते. सकाळी औषध घेतल्यानंतर त्यांनी वाहन चालविल्याची माहिती समोर आली आहे. जेजुरी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करून अपघाताचा तपास सुरू केला आहे. संबंधित ट्रक व चालकाला ताब्यात घेण्यात आला असून, चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. चालकाची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. अपघाताचे नेमके कारण शोधण्याचे काम पोलिस करीत आहेत. अपघाताचा सखोल तपास सुरू आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक रवींद्र पाटील करित आहेत..‘माउली उठ, पंढरीला जायचं आहे’अपघातानंतर घटनास्थळी एकच आक्रोश झाला. जखमींच्या किंकाळ्या, वारकऱ्यांची धावपळ आणि रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या भगिनी पाहून अनेकांना अश्रू अनावर झाले. काही क्षणांपूर्वी विठ्ठलनामात दंग असलेले वारकरी मृत्यूशी झुंज देताना दिसत होते. घटनास्थळी हृदय हेलावून टाकणारे चित्र होते. जखमी वेदनेने विव्हळत होते, तर सहकारी वारकरी त्यांना धीर देत होते. काही जण मृत भगिनींच्या पार्थिवाजवळ बसून ‘माउली उठ... पंढरीला जायचं आहे...’ असा टाहो फोडत होते. अनेकांच्या डोळ्यांतून अश्रूंचा बांध फुटला होता..महिलेवर ससूनमध्ये उपचार; प्रकृती स्थिरपुणे : वारकरी महिलेवर ससूनमध्ये उपचार करण्यात येत असून, तिची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एकनाथ पवार यांनी दिली. अपघातात जखमी महिला वारकरी शांता शिरप्पा (वय ७०) यांना पुढील उपचारासाठी ससूनमध्ये दाखल केले आहे. यामध्ये त्यांच्या छातीच्या डाव्या बाजूच्या सात बरगड्यांची हाडे मोडली आहेत. तसेच, खांद्याचे हाडदेखील फ्रॅक्चर झाले आहे. फुप्फुसाला इजा झाल्याने त्यांना श्वास घ्यायला त्रास होत होता. मात्र, ससूनमध्ये अतिदक्षता विभागात योग्य ते उपचार सुरू केल्याने रुग्णाची प्रकृती सध्या स्थिर आहे, अशी माहिती डॉ. पवार यांनी दिली..दरम्यान, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनीही रुग्णालयात महिलेची भेट घेत चौकशी केली. त्यांनी डॉक्टरांकडून त्यांच्यावर करण्यात येत असलेल्या उपचाराबाबतची माहिती घेतली, तसेच जखमीला सर्वोत्तम वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध कराव्यात, अशा सूचनाही डुडी यांनी दिल्या. या वेळी उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल जोशी, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी विठ्ठल बनोटे, ससूनचे वैद्यकीय उपअधीक्षक डॉ. सोमनाथ खेडकर उपस्थित होते..या घटनेची तातडीने दखल घेत संबंधित प्रशासनाला आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, आमचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते या संपूर्ण परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून मदतकार्य व समन्वयाचे काम करत आहेत.- विजय शिवतारे, आमदार, पुरंदर.Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.या दुर्दैवी घटनेतील जखमी वारकऱ्यांवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून, ते लवकरात लवकर पूर्णपणे बरे होऊन आपल्या कुटुंबीयांच्या भेटीस सुखरूप परतावेत, हीच श्री विठ्ठल-रुक्मिणी चरणी प्रार्थना.- संजय जगताप, माजी आमदार, पुरंदर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.