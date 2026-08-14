पिलीव येथे जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा. ३ लाख ७४ हजाराचा मुद्देमाल जप्त

पिलीवमध्ये जुगार अड्ड्यावर
छापा; सहा जण ताब्यात
पोलिसांनी केला ३.७४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
पिलीव, ता. १४ : माळशिरस तालुक्यातील पिलीव येथील काळामळा परिसरातील पडीक शेतात सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. १३) छापा टाकला. यावेळी जुगार खेळणाऱ्या सहा जणांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्यांच्याकडून ६४ हजार ८० रुपये रोख, पाच मोबाईल आणि चार मोटारसायकली असा एकूण ३ लाख ७४ हजार ५८० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
अकलूज व पिलीव पोलिसांनी संयुक्तपणे ही कारवाई केली. सहायक पोलिस उपनिरीक्षक देशमुख, हेड कॉन्स्टेबल जाधव, गोरवे, मिरगणे, पोलिस हवालदार शंकर मरळे व नितीन लोखंडे यांच्या पथकाने हा छापा टाकला. या प्रकरणी माळशिरस पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे पिलीव परिसरातील अवैध जुगार, मटका व इतर धंदे करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
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