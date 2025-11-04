पुणे

Pune Crime: पिंपळगाव खडकीत मध्यरात्रीचा थरार! युवकाचा खून करून विहिरीत फेकले

Pune Police Investigation: पिंपळगाव खडकी (ता.आंबेगाव) येथे एका युवकाचा खून करून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. सोमवारी या प्रकरणी मंचर पोलिस ठाण्यात दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मंचर : पिंपळगाव खडकी (ता.आंबेगाव) येथे एका युवकाचा खून करून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. सोमवारी (ता.३) या प्रकरणी मंचर पोलिस ठाण्यात दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

